檢察官一路「顧牢牢」　大哥賣蛋捲「他為我生命中點上一盞燈」

▲劉祐誠出獄後以「大哥手作蛋捲」在夜市擺攤。（圖／劉祐誠提供）



記者陳凱力／新竹報導

43歲的更生人劉祐誠過去曾有一段荒唐的青春歲月，更因殺人未遂入獄服刑，人生有1/3在獄中度過，在獄中他學到做蛋捲的功夫，出獄後更以「大哥手作蛋捲」在夜市擺攤，創業至今近6年，蛋捲很受到消費者歡迎，最近還考上烘焙乙級證照。劉祐誠說，人生犯了錯讓他得到極大教訓，但出獄後他洗心革面，用雙手扭轉人生。

已經年近半百的劉祐誠說，國中輟學開始混幫派，教唆殺人、吸毒、販毒、辦偷渡、殺人未遂等等，案底一大疊，可說是族繁不及備載，38歲以前，他經常進出監獄，走監獄就像走廚房一樣頻繁。直到2012年才遇到他人生的轉捩點，「要社會重新接納，真的很難」，劉祐誠回憶起當時出獄，前途茫茫，求職四處碰壁，有的老闆還要求他提供良民證，讓他有一種「好人難做」的挫折感。

▲一張「乙級烘焙執照」讓他花了四年的時間才考到。（圖／記者陳凱力攝）



「幸好有貴人相助」，劉祐誠笑說，他靠在獄中學到的烘焙技能，製做「手工蛋捲」，雖然創業初期不順利，買的人不多，他先到新竹各夜市擺攤賣蛋捲，更不諱言自己是更生人，一開始有客人因為喜歡吃才買，但他也不諱言，還是有客人是為了支持他給他鼓勵才捧場，也因為這樣慢慢的累積，也讓他的手工蛋捲漸漸打開知名度。

▲新竹地檢署檢察官許大偉因為在夜市中與他結識，他不僅介紹劉祐誠到更生保護會新竹分會尋求協助，更親自陪著他到科學園區去推銷蛋捲產品。（圖／翻攝許大偉臉書）

劉祐誠表示，他的第一位客人是新竹地檢署檢察官許大偉，他說，「許檢是我生命中的貴人，也可以說在我黑暗的人生中為我點上第一盞燈的人」，許大偉因為在夜市中與結識，聽完劉祐誠的故事後開始與他成為朋友，他不僅介紹劉祐誠到更生保護會新竹分會尋求協助，更親自陪著他到科學園區去推銷蛋捲產品，還鼓勵他參加職訓，協助他考上烘焙證照，只要遇到朋友，就大力推荐劉祐誠，希望社會能接納他，給他一個機會，不要讓他再走回頭路。

只是，一路走來「堅持」真的很重要，一張「乙級烘焙執照」就讓他花了四年的時間才考到，這之中也曾經很徬徨，覺得灰心與不安，但是還好許大偉檢察官不斷對他「盯哨」，給予他很多鼓勵與支持。

許大偉擔心他會繼續走回頭路，常到夜市「探訪」看他有無繼續賣蛋捲，經常苦口婆心勸他不要走回錯誤道路。某天他沒到夜市賣蛋捲，許大偉擔心他放棄「落跑」還專程到他家前往偷偷查看，見大門深鎖後又從大門上的送信孔看他有無在家，就這樣在許大偉的一路督促與支持下劉祐誠終於漸漸站穩腳步。

▲劉祐誠說，「許檢是我生命中的貴人，也可以說在我黑暗的人生中為我點上第一盞燈的人」。（圖／記者陳凱力攝）

「做就要做到最好，這樣才對得起一直支持我的人」，對劉祐誠來說烤麵包做蛋捲並不是只為了混口飯吃，「哪裡有好的老師我就到哪學」，一張乙級執照並不能滿足他，劉祐誠經常坐高鐵到外地往來，就為了學習前備們的烘焙技巧與經驗，他說，有時候他覺得自己的某種麵包已經做的很好吃了，但是沒想到老師的某個小動作，竟然讓麵包再度超越他心中的滿分，也不禁讓他更虛心求教。

劉祐誠出獄6年多，人生變得不一樣，他說，「現在心中踏實」，賺得每一塊錢都是憑靠自己努力所掙來的。「每天睡不到4小時，工作、考證照兩頭燒」劉祐誠表示，考取乙級證照是送給自己及家人最好的禮物，這段時間努力沒有白費，因為「不是不可能，只是你願不願意而已」。

▲劉祐誠說，「現在心中踏實」，賺得每一塊錢都是憑靠自己努力所掙來的，這段時間努力沒有白費，因為「不是不可能，只是你願不願意而已」。（圖／記者陳凱力攝，下同）

▲劉祐誠出獄後以「大哥手作蛋捲」在夜市擺攤，創業至今近6年，蛋捲很受到消費者歡迎，最近還考上烘焙乙級證照。（圖／劉祐誠提供）