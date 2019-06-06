　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「端午連假」伯朗咖啡買一送一　cama海鹽焦糖拿鐵75折

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼ 咖啡優惠 。（圖／業者提供）

▲每月2號與每周五，持Lounge卡原價購買一杯飲品，另一杯由伯朗招待。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

迎接端午三天連假，有不少咖啡業者推出好康活動，除了每週五持Lounge卡可享伯朗咖啡買一送一外，cama café也特別加碼推出「海鹽焦糖拿鐵大杯75折」活動。

Lounge卡友每週五可享伯朗咖啡飲品買一送一外，業者於連假過後的6月10日開工日，也推出飲品買一送一優惠活動。另外，即日起至6/30期間，伯朗咖啡館實體門市與線上門市同步舉辦精品咖啡豆全系列買一送一、精品系列週邊商品75折活動。

▲▼ 咖啡優惠 。（圖／業者提供）

而cama café則於端午連假期間推出海鹽焦糖拿鐵優惠活動，即日起加入會員，並開啟APP前往活動專區領取優惠券，可享大杯海鹽焦糖拿鐵75折優惠，每人限領一張，每張限兌換一杯。大杯原價是95元，折扣後71元，直接現省24元，比中杯75元還划算。

cama指出，5月中才舉辦的APP活動，當時限期舉辦8天，吸引超過近一萬名消費者參加活動，其中又以海鹽焦糖拿鐵的選購佔了近三成。故這次再次推出折扣優惠，期望能讓更多消費者品嚐這款經典風味拿鐵。

另外，西雅圖極品咖啡則推出「冰釀咖啡」優惠，即日起至6/16，單點冰釀咖啡搭配蛋糕可折價50元，且活動期間的週一至週五可再享「第二杯半價」優惠。

▲▼ 咖啡優惠 。（圖／業者提供）

ET快訊
男友摩鐵暴斃後「回家了」　通靈友：他在！8年網紅女友心碎呼喚
北上找女友！垃圾桶1枚「已拆套套包裝」男友氣泛淚　一對質神展

關鍵字：伯朗咖啡,端午連假,cama

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

端午連假3天歡慶加碼！到全聯用PX Pay消費滿百　點數回饋100倍

限時3天「第二杯50元」！COLD STONE推「愛文芒果x法國檸檬」3款新品

夏天就是要喝！5000毫升桶裝霸氣豪飲　家樂福「啤酒博覽會」來了

可愛炸裂！熊大、兔兔造型蛋糕捨不得吃　85℃全台獨家上市

展場限定飲品必喝！星巴克「咖啡旅程特展」來了　憑導覽手冊可不限次入場

東森自然美加盟店新開幕　到店消費滿額好禮大放送

「端午連假」伯朗咖啡買一送一　cama海鹽焦糖拿鐵75折

東森自然美加盟店花百萬裝潢新開張　王令麟先「讚」再說

限時3天「第二杯50元」！COLD STONE推「愛文芒果x法國檸檬」3款新品

調酒界奧斯卡！各路好手展酒藝　踏上World Class夢幻殿堂

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

大阪海鮮居酒屋！滿池活魚任釣 現煮高級火鍋+炸物爽度100％

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

高雄喜憨兒創作料理吃到飽！　「暖心服務」讓顧客感動淚推

許效舜感應到賀一航很開心　「他在那邊開餐廳秀等大家」

2歲娃爆料爸「有一點鳥鳥」還很臭　媽傻眼：太荒謬了...是誰教妳的？!

怎麼把玩具丟地上？媽才唸2句... 萌娃「泛淚+癟嘴」網不捨：饒他吧

東森自然美加盟店新開幕　到店消費滿額好禮大放送

「端午連假」伯朗咖啡買一送一　cama海鹽焦糖拿鐵75折

東森自然美加盟店花百萬裝潢新開張　王令麟先「讚」再說

限時3天「第二杯50元」！COLD STONE推「愛文芒果x法國檸檬」3款新品

調酒界奧斯卡！各路好手展酒藝　踏上World Class夢幻殿堂

端午連假3天歡慶加碼！到全聯用PX Pay消費滿百　點數回饋100倍

夏天就是要喝！5000毫升桶裝霸氣豪飲　家樂福「啤酒博覽會」來了

【廣編】台日高人氣「極簡式卸妝」！愛用者：此生不能沒有它

另類台灣之光是你從小看到大的它！也是外國人最愛伴手禮！

阿基師做菜高標準！美味關鍵是「油」　阿基師料理秘密大公開

成語蕎自招單身「今年要凍卵」！　曝理想型條件：只喜歡天菜

受貿易戰波及？　中國將檢查所有加拿大肉類集裝箱

中職／洋將制度必須改　彭政閔站出來支持修改

快訊／身分證塞球鞋內！日月潭25歲男疑落水失蹤　家屬：他好幾個月沒回家

日職／王柏融第3打席界外飛球遭接殺　5局火腿3比1養樂多

921強震挖7屍！男救災被報復「鋼筋穿刺心跳停」　2神秘人一句話…奇蹟活命

亞昕去年大豐收　「林口王」熬出頭直言房市止跌回溫

不斷更新／大師兄得點圈敲安先馳得點　1局象1：0富邦

東森自然美加盟店新開幕　到店消費滿額好禮大放送

戲精老爸秀流利「嬰語」神交流！寶寶一開口讓網友直呼：太萌了

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

限5萬組！超商特大冰美式買1送..

可愛炸裂！熊大兔兔蛋糕捨不得吃

58金高倒入「品鑑杯」更好喝？

展場限定必喝！星巴克旅程特展來..

Selina接到神秘來電求救嚇..

UNIQLO感謝祭能抽「999..

另類台灣之光是你從小看到大的它

把握好康！星巴克連4天都有買1..

「手搖界南霸天」夏日消暑聖品來..

爆米花變牛奶！濃厚焦糖味超魔性

COLD STONE限3天「第..

揮別白髮用敷的！逆齡免染不傷髮

Gap夏季大減價6/6開跑19..

更多熱門

相關新聞

紓解端午人潮　高鐵加2南下自由座列車

明（7日）開始一連三天的端午連假，今（6日）下班就有不少民眾準備返鄉過節，台灣高鐵為了紓解端午節假期南下旅客，加開2班次南下各站停靠之全車自由座列車。

蘇貞昌送你「一張圖」秒速看懂國道疏運

端午連假　嘉縣警加強交通管制疏導

端午北部省道易壅塞路段報乎你知

端午連假天氣出爐！一張圖看雨怎麼下

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

男友陳屍摩鐵「2年後就要結婚」！8年女友摸冰屍淚崩

好市多除霉神物！一噴黑垢全掉光

OL吃麵…他驚：脫鉤了　曝再遇到2種作法

吃孫東寶！他「嚐這道」驚呆　內行人激推

北上找女友！他驚瞥已拆套套…一對質糗翻

警醉殺5歲童　民眾憤怒圍攻警局

好心載加油男！她外套「被沾精液」崩潰

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍

獨家／沛小嵐探視馬如龍：現在只有我可以進去　

女直播主曬「H乳」細腰！神還原娜美

她《玩很大》走光「被後製惡搞」

端午改運大公開！財水擺3方位　　

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂死

孫生公園「火車便當」搏鬥童顏超兇妹！愛的畫面全被拍

更多

最夯影音

更多

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

大阪海鮮居酒屋！滿池活魚任釣 現煮高級火鍋+炸物爽度100％

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面