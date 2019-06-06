「端午連假」伯朗咖啡買一送一　cama海鹽焦糖拿鐵75折

▲每月2號與每周五，持Lounge卡原價購買一杯飲品，另一杯由伯朗招待。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

迎接端午三天連假，有不少咖啡業者推出好康活動，除了每週五持Lounge卡可享伯朗咖啡買一送一外，cama café也特別加碼推出「海鹽焦糖拿鐵大杯75折」活動。

Lounge卡友每週五可享伯朗咖啡飲品買一送一外，業者於連假過後的6月10日開工日，也推出飲品買一送一優惠活動。另外，即日起至6/30期間，伯朗咖啡館實體門市與線上門市同步舉辦精品咖啡豆全系列買一送一、精品系列週邊商品75折活動。

而cama café則於端午連假期間推出海鹽焦糖拿鐵優惠活動，即日起加入會員，並開啟APP前往活動專區領取優惠券，可享大杯海鹽焦糖拿鐵75折優惠，每人限領一張，每張限兌換一杯。大杯原價是95元，折扣後71元，直接現省24元，比中杯75元還划算。

cama指出，5月中才舉辦的APP活動，當時限期舉辦8天，吸引超過近一萬名消費者參加活動，其中又以海鹽焦糖拿鐵的選購佔了近三成。故這次再次推出折扣優惠，期望能讓更多消費者品嚐這款經典風味拿鐵。

另外，西雅圖極品咖啡則推出「冰釀咖啡」優惠，即日起至6/16，單點冰釀咖啡搭配蛋糕可折價50元，且活動期間的週一至週五可再享「第二杯半價」優惠。