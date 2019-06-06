大野狼國際書展24小時免費逛！最低1折超狂　地方媽媽揪團買2推車





▲大野狼國際書展今開放持有VIP票券民眾入場，短短一小時湧入1千人。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

被譽為全球最大國際書展的「大野狼國際書展」，去年首度來台轟動地方爸爸媽媽，今年6月7日再度登台，延續傳統24小時免費參觀不打烊，將帶來200萬本適合0到100歲閱讀的各類書籍，更祭出1-5折超狂折扣。大野狼國際書展今（6日）開放有VIP票券的消費者入場，短短一小時已湧入1千民眾。

今年的「大野狼國際書展」依然在老地方「新北市工商展覽中心」舉辦，根據現場排隊的王小姐表示，已經排超過半個多小時了，但是這些書籍真的很值得，因此一定要買到。正在挑書的陳太太說，自己已經用推車購買2萬元的書回家了，現在要再來看看有沒有其他好書；她更興奮表示，朋友圈中只有她今天不用上班，因此昨天還邀約了80位朋友創了群組，現在大家是一邊上班、一邊LINE上連線，跟她說要買的書籍。

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▲民眾用推車裝買要購買的書籍。（圖／記者崔至雲攝）

一邊與小孩討論要買的書籍、一邊推著兩個裝滿書籍推車的李先生表示，去年就已經知道這個活動，今天特別帶4歲女兒一起來買書，不僅要挑適合4歲女兒的書籍，也要為家中2歲兒子挑書；他認為，這樣的書展真的很不錯，讓家長可以用便宜的價錢買到優質的外文書籍，也是藉此鼓勵大眾多閱讀英文。

此次書展更引進13本獨家奇幻投影AR立體書，讓小紅帽、大野狼能直接從書中現身與讀者說話、唱歌、跳舞，讓科技結合閱讀，為孩子營造身歷其境的互動體驗。黃太太表示， AR立體書真的很難得，這次13本書都將帶回家，希望小孩喜歡。

▲▼大野狼國際書展將從7日至17日，連續11天展開。（圖／記者崔至雲攝）

去年的「大野狼國際書展」創下16萬5000名觀展人次的紀錄，今年書展也將從7日至17日，連續11天，讓消費者免費入場。大野狼國際書展創辦人黃麗英表示，大野狼國際書展從2016年起於亞洲各地巡迴展出，希望更多人能透過大野狼國際書展取得價格合理且高品質的英文書籍，為世界帶來改變，並培養新一代良好的閱讀習慣。

▲大野狼國際書展開展一小時即達到將近1000人次觀展，現場人潮絡繹不絕。（圖／大野狼國際書展提供）

談到台灣英文書籍進口的需求時，大野狼國際書展台灣負責人黃翊軒說，台灣是一個充滿活力且獨特的市場，雖然英語不是母語，但地理環境的特殊性伴隨經濟發展，讓台灣演變成多元文化薈萃的地方，也成為英語學習的溫床，同時愈來愈多台灣民眾也了解到學習新語言在全球化時代的重要性，「去年大野狼國際書展在台灣的表現非常好， 我們也從中感受到台灣民眾的熱情，因此今年我們必須再次回歸。」





▲此次書展引進13本獨家奇幻投影AR立體書。（圖／記者崔至雲攝）

針對這次引進的「奇幻投影AR立體書」，黃翊軒也強調，我們不能否認現今發達的科技已佔據我們人生的一大部分，但當你把創新與傳統書籍互相結合時，它會給閱讀帶來一種全新的意義；這些書不僅有益於孩子的學習，父母也可以透過這些書與孩子共度時光，引導他們閱讀其中內容。黃翊軒說，相比去年只有4種奇幻投影 AR立體書，今年大野狼國際書展將額外帶來9種新題材的奇幻投影AR 立體書，承諾讓去年錯過、或喜歡奇幻投影AR立體書的父母們買好買滿。

2019 台北大野狼國際書展活動資訊：

時間：6月7日至6月17日，24小時開放

地點：新北市工商展覽中心 (新北市五股區五權路一號)

免門票入場，更多資訊請見大野狼書展官方粉絲團。

