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被逼問偷吃幾次！「帶種人妻」越數越多：卡卡很難動　他聽到臉都綠了

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▲▼外遇 。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲劉夫發現妻子與吳男互傳曖昧訊息 。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市一名男子發現劉姓妻子與吳姓廠商互傳「今晚速戰速決好棒棒」等鹹濕訊息，氣得質問對方到底偷吃幾次，而劉妻也乾脆地數起來，讓他氣得提告。對此，新北地檢署認為，沒有證據可以證明劉妻、吳男有發生性關係，因此不起訴兩人。

起訴書指出，劉夫2018年12月意外看到妻子的手機，發現對方和吳男竟傳「今天傍晚速戰速決好棒棒」、「...但其實我不是很喜歡在車上」、「我知道很清楚啊，因為你沒有很濕，車上除了省時間和省錢沒有其他好處，位置卡卡很難動...」等鹹濕訊息，氣得他直接逼問妻子，「妳跟他發生過幾次？」

面對質問，劉妻也乾脆地說，「不知道」、「我不知道是幾次，2次、3次、4次，反正不是1次」等，讓丈夫當場面色難看，直接以訊息為證據提告兩人通姦4次。

▲▼外遇,離婚,分手,劈腿,小三,偷吃。（圖／翻攝自pixabay）

▲劉女忘記到底和吳男發生過幾次關係。（示意圖／翻攝自pixabay）

劉女到案後否認通姦指控，表示不記得訊息上的對話內容；吳男則稱，劉女是他的客戶之一，雙方僅用訊息開玩笑，並沒有真的發生過性關係。

檢方認為，劉夫所持的證據是劉女的私人檔案，且沒有具體保險套、雙方性器接合的畫面可以證明確有發生關係，因此對劉女、吳男處以不起訴處分。

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關鍵字：人妻,新北,偷吃

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