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響應優質宮廟文化　玉皇宮撙節神明節慶經費行善做公益

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▲台南市北區大廟玉皇宮響應宮廟優質文化，撙節神明節慶活動經費，轉做公益行善捐款。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市北區大廟玉皇宮響應宮廟優質文化，撙節神明節慶活動經費，轉做公益行善捐款。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警察局推動「優質宮廟、文化府城」活動，日前邀請全市宮廟簽定自律公約，北區大廟玉皇宮率先響應，以恢復傳統宮廟優質文化為職志，撙節神明節慶活動經費，轉做公益行善捐款，市警局五分局長陳錦文特親赴玉皇宮，向主委涂大松及眾委員表示謝忱。

涂大松主委表示，早期先人渡過黑水溝來台，在台灣各地落腳，隨從大陸而來的神明和集合信眾之力興建的廟宇成為信仰中心，也形成所謂的「聯境」，除信仰之外，境內遇孤老寡幼，也都由宮廟發揮守望助精神給予庇護，形成一種無形的「安全防護網」，廟宇除讓信眾心靈有依託，也善盡濟弱扶貧之職，這種華人世界特有的好風氣，才是我們應該發揚的優質宮廟文化，也是玉皇宮永世追求的職志。

過去廟宇廟會活動，幾乎都由自己境內的境眾參與，有錢出錢、有丁出丁，廟于老大對信眾也有所約束，因為神轎和陣頭出去即代表宮廟，若有行為不軌是很漏氣的「代誌」。所以簽定公約的精神，就是希望各廟在人力都「外包」的同時，應約束受雇單位加強自我管理，否則陣頭出門聚眾鬧事，帳都算在宮廟頭上。

▲台南市北區大廟玉皇宮響應宮廟優質文化，撙節神明節慶活動經費，轉做公益行善捐款。（圖／記者林悅翻攝，下同）

惟民風丕變，過去人能忍受廟宇「迓鬧熱」通宵達旦的喧鬧，能忍受高空煙火震撼的噪音和空氣汙染，但現在的人不一樣了，宮廟要用同理心，常常「換位思考」，設身處地為別人著想，互相尊重才能共創美好。

玉皇宮基於這些理念，年年縮減廟會活動開銷，轉化成為慈善公益的大愛，嘉惠更多需要幫助的人。響變市警局優質宮廟文化，最近一系列慈善捐款：為北區民眾的心靈成長，北區區公所在玉皇里活動中心成立「鎮北學堂」，玉皇宮本著「天公助學」的理念，襄贊下半年課程經費94000元，課程包括國中小學生作文班、利用廟宇結餘花卉的環保插花班等等。

▲台南市北區大廟玉皇宮響應宮廟優質文化，撙節神明節慶活動經費，轉做公益行善捐款。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，安平漁光分校圖書館成立後藏書不足，玉皇宮捐獻15萬元、涂主委個人再認捐5萬元豐富其藏書；也邀請今年本欲贊助玉皇四殿下聖誕大戲的下營玄天金香舖，將扮大戲的3萬元全部捐給漁光分校買書，嘉惠學子。和玉皇宮僅一路之隔的公園國小少棒隊素有傳統，此次要出征澎湖打菊島杯缺少盤纏，為協助該校推動體育，此次再捐獻20萬元做為該校體育發展基金。

▲台南市北區大廟玉皇宮響應宮廟優質文化，撙節神明節慶活動經費，轉做公益行善捐款。（圖／記者林悅翻攝，下同）

伊甸基金會台南市6個小作所仍有不少低收入戶無法繳納每個月1500元的生活費，玉皇宮獲悉之後，捐贈20萬元讓身心障礙或自閉症學員能繼續到小作所接受訓練，期待未來投入職場，減少家庭的負擔。

　另外也捐贈白米1500公斤給台南市聾啞福利協進會，讓該會能在端午節發米給會員。6月4日為玉皇四殿下聖誕，玉皇宮再捐出6060公斤白米給人安、恩友、左鎮國小和北區數個里的關懷據點，主委涂大松說市府優質宮廟文化六大主軸，玉皇宮平常就一直在做，也希望藉此拋磚引玉，邀請更多宮廟以具體行動代替口號，落實優質宮廟文化的理想。

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關鍵字：宮廟文化,玉皇宮,撙節,神明節慶,公益

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