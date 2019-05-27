台南南區眾神會議登場　44家齊心力挺優質宮廟文化

▲台南市警六分局邀請南區44家宮廟代表參加「優質宮廟、文化府城」座談會，全體宮廟一起響應簽署公約」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局5月27日下午，邀請南區44家宮廟代表參加「優質宮廟、文化府城」座談會，全體宮廟一起響應「低環保公害」、「零聚眾鬥毆」、「交通真順暢」、「警民共協力」、「社會好期待」等訴求，市警局長黃宗仁更期許府城不只是「眾神之都」，更是「好神之都」。

成軍8年的喜樹國小，特帶來精彩舞獅表演，最後大家共同簽署「優質宮廟行動公約」。市警局指出，府城古都的宮廟信仰，堆疊了傳統藝術文化的結晶，更乘載社會大眾幸福平安的各種期待，例如：民眾向保生大帝祈求身體健康、向文昌帝君祈求金榜題名。在海島信仰裡，媽祖是護國庇民的守護神。但近日來，幾次平安祈福的遶境活動變了調，演變成街頭鬥毆，屢屢躍上新聞版面，讓優質傳統文化蒙塵，也讓不少宮廟代表痛心，畢竟沒有人要花個千年百年的時間，苦心孕育出的信仰文化竟成了打群架格鬥賽。與會宮廟代表均期盼透過行動宣誓，讓無辜受殃的宮廟文化洗刷汙名，讓宮廟文化的優質精髓，重新健康地被認識、解讀。





市警局黃宗仁指出，在先民時代中，神明和警察都是一個社區的精神支持，希望透過上天的庇護、警察的協助，遠離災難不幸、盜匪宵小，但時代劇變，讓警察、宮廟能以更謙卑的姿態，融入市民社會的公共規範，神明車隊也能停紅燈、清除垃圾，減少噪音，讓台南古都的信仰文化更優質的提升。

金鑾宮代表柯崑城也表示，他也以健康社區的概念帶入宮廟遶境中，要求參與廟會成員遠離菸、酒、檳榔、毒品等，營造正面的傳統文化，金鑾殿的香火也日益鼎盛。

此外喜樹國小學童們活潑可愛，醒獅隊帶來耳目一新精彩表演，令人印象深刻，最後大家共同在禮堂合影留念，並用LINE群組健立雙方彼此互動交流的平台，強化警政與宮廟間的聯繫網絡，相信可以開啟宮廟文化新紀元，讓鬥毆、噪音、髒亂遠離，而讓宮廟文化內容優質傳承和平安期待留下。