【廣編】全球人壽「因為愛　舞所聚ZUMBA」點亮愛心　揪民眾一起舞動熱情

▲全球人壽「因為愛 舞所聚ZUMBA」，揪民眾一起舞動熱情，點亮愛心，助失依兒少無憂成長。

【廣編】



圖、文／全球人壽提供



秉持「因為愛 責任在」品牌精神，全球人壽致力於推廣各項運動並結合公益善循環，2019年為歡慶25周年，特別規劃全球人壽「因為愛 舞所聚ZUMBA」公益活動，將捐助部分活動報名費予忠義基金會，協助失依兒少教育經費，並特地邀請暖心療癒聞名的歌手范瑋琪擔任愛心大使，活動將在9月7日晚間於中正紀念堂兩廳院廣場舉辦，並於5月21日正式開放報名當天舉辦快閃活動，號召熱情民眾一起舞動熱情、點亮愛心。

凡報名「因為愛 舞所聚ZUMBA」即可獲得美津濃運動紀念T恤、全球人壽LED互動手環與運動束口背袋、氧顏森活舒活化妝水與舒活修復乳體驗組、獅子寶寶私密淨柔濕巾、新技NEWART紅寶石能量瞬護隔離霜等超多品牌好禮，前500名早鳥女性報名者還可再獲得曼黛瑪璉產品一件，9月7日活動當天將有抽獎活動，有機會將知名按摩椅、運動手錶與健身工廠會籍帶回家；且為了鼓勵學生或企業共同參與，一同感受ZUMBA樂趣，報名人數最多的前5名團體，將獲得專屬休息帳篷。

全球人壽表示，本次活動邀請歌手范瑋琪擔任愛心大使，她不僅是超人氣的實力派歌手，更長期支持及參與各項公益活動，同時也擁有兩個可愛的兒子，對於這次公益行動與理念相當認同與支持，活動當天也將以暖心療癒的動人歌聲親自獻唱，讓參與活動的民眾感受到愛與溫暖。全球人壽「因為愛 舞所聚ZUMBA」活動報名時間自5月21日起至7月1日截止，報名資訊請上活動網站（https://reurl.cc/yKOxq）查詢。

