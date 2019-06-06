影／13縣市大雨特報　中彰投雲嘉南高「大雷雨警戒」防雷擊冰雹

▲大雨特報。（圖／氣象局）

生活中心／綜合報導

中央氣象局14時25分針對新北市等13個縣市發布大雨特報，氣象局提醒，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（6日）天宜蘭、花蓮、南投地區及新北以南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

另外，氣象局14 時46分針對南投縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分止。但午後雷雨雨勢驚人，稍早的15 時46分，氣象局再針對台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分止。

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大雷雨發生時應注意事項，氣象局表示，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生。

大雨特報地區：

新北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣

大雷雨警示區：

台中市北屯區、東勢區、新社區、霧峰區、太平區、和平區；彰化縣二水鄉；南投縣南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉；雲林縣斗六市、古坑鄉；嘉義縣中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山；台南市白河區、東山區、玉井區、楠西區、南化區；高雄市六龜區、甲仙區、杉林區、那瑪夏

▲大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今天高壓比昨天弱，中午前不會下雨，午後下雨範圍較廣，除山區之外，東部以北、東北部雷陣雨比較明顯；且今吹偏南風，花蓮、台東非午後時間也有零星短暫陣雨。他指出，各地高溫約32到35度，台北盆地、南部近山區可能更高。

林定宜指出，端午節天氣還算穩定，但中部以北、東北部和南部要注意午後雷陣雨。他提醒，周六起至下周鋒面位於台灣北部海面，天氣愈來愈不穩定，西半部、東北部可能有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。