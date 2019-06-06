王金平恐脫黨參選？　韓國瑜急發3聲明：一定將王院長留在黨內

▲王金平被問到會不會脫黨參選，僅說「現在說還太早」。（圖／記者季相儒攝）

記者李唯甄、吳奕靖／高雄報導

前立法院長王金平6日上午和國民黨五人小組會面，會後王金平宣布，不加入國民黨黨內初選，並批評初選機制不公，但對於脫黨參選，王金平表示「還不是時候，現在說太早」，對此韓國瑜也發聲明表示「一定要將王院長留在黨內共同奮鬥、讓民進黨下台」。

王金平表示，自己不是「退出」初選，因為他從來沒加入，至於是否擔心會被開除黨籍，王金平回應，「我沒有要競選怎麼會有開除的問題」。但他也在聲明中批評「這是一場奇奇怪怪的初選」，「還不如從今以後、全心全意勤走基層」。

對此，已經宣布參加黨內初選的韓國瑜也發出三點聲明，其中強調「王院長過去對國瑜的提拔支持非常多」，「我個人沒有私慾，一定要將王院長留在黨內共同奮鬥、讓民進黨下台」。

▲韓國瑜發聲明表示，一定將王院長留在黨內。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜聲明全文：

一、王院長是國民黨的重要資產，其調和鼎鼐為國民黨解決紛爭無怨付出的作為，國瑜致上最大敬意。

二、王院長過去對國瑜的提拔支持非常多，國瑜銘感肺腑謹記銘心。

三、2020年總統大選是中華民國生死保衛戰，大家應該共同解救民眾生活的困苦，我個人沒有任何私慾，我們一定要將王院長留在黨內共同奮鬥，讓民進黨下台，讓台灣重新開始，不再沉淪，這是我們共同的目標。