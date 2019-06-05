轎車閃燈路口未減速撞機車　興大2女大生彈飛腦震盪住院

▲吳男未減速衝撞2名騎車雙載的女大生，左前車輪還卡著女大生的隨身包包。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

記者陳玉／台中報導

深夜出門要小心！就讀中興大學的馮姓女大生5日凌晨12點多，騎車搭載鄭姓友人外出找同學，未料從南區國光路要左轉仁義街口時，遭朱姓男駕駛的白色轎車從右方撞上，2人當場「人車分離」彈飛倒地，所幸送醫均無生命危險；警方表示，2車駕駛均無酒駕，因當時路口為閃燈，初判馮未讓車、朱未減速，詳細車禍原因還有待釐清。

第三分局交通分隊長蔡興邦表示，20歲馮女騎車搭載19歲鄭女外出尋友，5日凌晨0點10分行經國光路口，正要通過街口往仁義街前進，與右側國光路直行而來的白色轎車發生碰撞，造成2女彈飛倒地，機車更因撞擊往前滑行數公尺才停下、機車零件也噴散一地，而34歲朱男駕駛車輛則是右前車頭毀損、擋風玻璃碎成蜘蛛網狀，左前車輪還卡著女大生的隨身包包，一旁有散落的衝撞時不慎掉落的鞋子、水壺。

▲▼朱男駕駛車輛左前方嚴重毀損，馮女機車遭撞後往前滑行數公尺才停下。

2女緊急送往大里仁愛醫院救治，院方表示，2女全身有輕挫傷，因頭部受撞擊出現腦震盪症狀，目前均留院觀察中，並無生命危險。

警方指出，2車駕駛酒測值為0，當時路口號誌馮女方向為閃紅燈、朱男方向為閃黃燈，初判是馮未依規定讓車、朱則未依規定減速，但詳細肇事原因還有待調閱沿途監視器釐清。

▲警方到場處理。