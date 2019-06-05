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台中男自撞2電桿「車頭全爛」傷重亡　家屬慟：不知他出門...

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▲▼台中神岡自撞車禍。（圖／記者陳玉翻攝）

▲朱男深夜駕車外出自撞2電桿，送醫搶救仍因傷重亡。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

記者陳玉／台中報導

台中驚傳自撞死亡車禍！家住神岡的53歲朱姓男子，5日凌晨1點多獨自駕車外出，卻因不明原因先自撞電線桿、接著衝撞對向路邊停車後，再往前撞上電線桿才停下，送醫搶救後仍因傷重不治；警方表示，朱男經抽血酒測值為0，家屬稱其有低血壓、氣喘等身體疾病，但皆不知朱深夜出門原因，詳細肇事原因有待釐清。

▲▼台中神岡自撞車禍。（圖／記者陳玉翻攝）

▲▼朱男連撞2電桿，可見車頭嚴重凹陷，引擎零件、機件都外露。

▲▼台中神岡自撞車禍。（圖／記者陳玉翻攝）

豐原分局交通分隊長許家瑜表示，據調查朱男凌晨1點多駕駛銀色自小客車自神岡住處外出，先停在神岡中山路740號的超商購物，結帳時身體有往後仰倒地，店員上前攙扶並協助扶朱男到車上；隨後朱駕車右轉沿著中山路742巷往文昌街方向行駛，先擦撞路旁電線桿後、再衝撞對向路邊停車，最後撞上前方約50公尺的電線桿才停下，造成車頭嚴重凹陷、汽車零件四散，沿途更可見機油灑了滿地。

▲▼台中神岡自撞車禍。（圖／記者陳玉翻攝）

▲▼朱男車輛機油噴灑一地（上圖），停放在路旁的車輛也無辜遭擦撞，左後車門明顯凹陷。（下圖）

▲▼台中神岡自撞車禍。（圖／記者陳玉翻攝）

因撞擊聲極大，一旁住戶聽聞立即跑出查看，見朱男倒臥在駕駛座已失去意識，立即打119求援，消防人員到場將人拉出緊急送往大雅清泉醫院救治，但仍因傷重於5日凌晨3點多宣告不治。

朱男家屬向警表示，朱有低血壓、氣喘等身體疾病，但家人均不知5日凌晨朱獨自外出，朱也未留下任何訊息給家人，對於這場車禍相當震驚；詳細肇事原因有待釐清。

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關鍵字：台中,神岡,自撞

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