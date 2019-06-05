五月五過端午做香包品粽香　華醫外籍生體驗台灣端午節文化

▲中華醫大事科大舉辦的「端午文化粽飄香」活動，曾信超校長（前中）與來自印尼的外籍學生一起做香包、品嘗台南有名的花生粽。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

來自印尼的中華醫事科技大學數資系學生，6月5日參加通識教育中心舉辦的「端午文化粽飄香」活動，品嘗台南有名的花生粽，並且學習端午香包製作，首次在台灣體驗端午節習俗，學生們不僅盛讚粽子Q軟好吃，還覺得香包造型美觀、味道特殊，既能驅蚊避穢還可以當吊飾，一定要好好收藏。

迎接端午節的到來，為讓外籍學生體驗台灣人過端午節的習俗，中華醫大通識中心特別舉辦「端午文化粽飄香」活動，邀請目前就讀數資系一年級的南向國際專班印尼籍學生，品嘗台灣粽和端午香包製作。

活動邀請民俗技藝老師許金盆教導外籍生手做香包，許老師說明香包內裝填的艾草、白芷、蒼朮等草藥可以驅蚊避蟲，因為端午節氣正值氣候燥熱，蚊蟲容易孳生，佩帶香包除了有裝飾之美，還可以驅蚊避蟲毒，令印尼生十分新奇，個個努力裝填草藥，低頭細心縫製香包，做成吊飾。

印尼學生海菲表示，第一次學做端午香包覺得很有趣，印尼一年四季常被蚊蟲毒物侵擾，卻從不知道利用焚燒艾草、白芷、蒼朮等草藥，可以讓毒蟲遠離，這一次要把做好的香包好好收藏，帶回印尼分享家人。

除了製學端午香包，校方也準備了台南有名花生粽素粽給印尼學生品嘗，打開粽葉光聞著香味就讓學生們迫不及待想品嘗。通識中心主任王素真表示，考慮學生的宗教信仰不吃豬肉，因此準備花生素粽讓學生品嘗，沾上醬油膏一口咬下Q彈的花生糯米粽，讓個個印尼生直呼「台灣粽真好吃！」，部分食量大的男學生一口氣吃了兩顆花生粽，對台灣粽的美味讚不絕口。

中華醫大校長曾信超、副校長楊堉麟、孫逸民、曾泰安等師長也到場與印尼生體驗做香包同樂，曾信超校長表示，端午節是台灣的三大年節習俗之一，這些印尼學生離鄉背景來台讀書除了學習專業課程外，體驗在地文化和風土民俗也很重要，希望參與的學生透過活動了解端午節的意涵，加深學習的印象。



而除了「端午文化粽飄香」活動體驗，校方也將安排外籍學生利用端午節假期實際參觀台南划龍舟的盛況，感受端午「龍舟節」的熱鬧氣氛。