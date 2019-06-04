衝撞畫面曝！搶快闖紅燈「女騎士噴飛倒地」　男駕駛傻愣原地

記者陳玉／台中報導

開車母湯搶快！台中1名25歲吳姓男駕駛4日下午1點多開車行經東區大智路、建德街交叉路口，疑似想要搶快通過，汽車筆直撞上要穿越路口的陳姓女騎士，騎士當場「人車分離」在空中翻3圈後倒地不起，嚇壞一旁用路人，陳也緊急送往中國附醫搶救，所幸傷勢不重，目前留院觀察中；據警初步調查，吳酒測值為0，為闖紅燈肇事，可依《道交法》開罰最高5400元罰鍰，若事後當事人要提告，可依過失傷害等罪提出告訴。

▲吳男疑為搶快闖紅燈，撞飛1名女騎士（紅圈處）。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

據行車紀錄器可見，大智路口的行車號誌從紅燈轉綠燈，有4名機車騎士緩緩起步，而穿著黑色短袖上衣的陳姓女騎士騎在最前面，約5秒後，開著銀色轎車的吳男未減速一路直衝，筆直撞上陳女後，雖有緊急煞車，但因台中大雨造成路滑，往前滑行近2公尺才停下。

▲吳男未煞車撞飛女騎士，擋風玻璃上留下明顯撞擊痕跡（上圖），警方立即到場處理。

因撞擊力道極大，陳女當場「人車分離」在空中翻了3圈後倒地不起，在後方準備要左轉的騎士立即停車幫忙，肇事吳男下車後顯得不知所措，拿著手機準備求援，所幸剛好有員警騎車巡邏經過，立即上前協助。

第三警分局交通分隊長蔡興邦表示，該案為汽車闖紅燈肇事，吳男向警供稱「身體不適才釀禍」，而吳男闖紅燈行為可依《道路交通管理處罰條例》第53條「行經交岔路口闖紅燈」處1800元至5400元以下罰鍰，事後陳女若要提告，可依過失傷害等罪提出告訴。