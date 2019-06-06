▲調酒界奧斯卡！各路好手展酒藝，踏上World Class夢幻殿堂。（採訪撰稿／記者吳思瑤；攝影剪輯／記者謝盛帆）

▲Diageo台灣總經理王孝倫、三位國際級評審、World Class歷屆冠軍、五位冠軍賽選手及主持人徐展元、恩熙俊，進行合影留念，讓現場氣氛嗨到最高點。（圖／記者謝盛帆攝）

記者吳思瑤／台北報導

近幾年，台灣調酒師在國際調酒比賽中大放異彩，有「調酒界奧斯卡」美譽的World Class世界調酒大賽，是全球規模最大的調酒比賽，每年都有超過60多個國家、25萬名調酒師參與挑戰，一同爭奪世界冠軍的榮耀。

▲World Class號稱「調酒界的奧斯卡」，是所有頂尖調酒師心目中至高無上的夢幻殿堂。（圖／記者謝盛帆攝）

由世界最大烈酒商Diageo帝亞吉歐集團於2009年創辦的全球性調酒比賽，是所有頂尖調酒師心目中至高無上的夢幻殿堂，所有參賽國家的選手都想爭取踏上國際舞台和世界好手切磋酒藝的好機會，但中間也得先經過長達半年的初賽、複賽、決賽等繁複準備與挑戰，最後打敗眾多選手的區冠軍才能代表國家晉級世界決賽。

▲第11屆World Class台灣區冠軍出爐，由「Testing Room」酒吧首席調酒師林聖達獲得。（圖／記者謝盛帆攝）

今年台灣迎來第11屆比賽，本次獲得總冠軍的林聖達，擁有12年調酒經驗，也是Testing Room酒吧首席調酒師，林聖達謙虛表示，「說比賽時不緊張是騙人的，畢竟每位選手都很重視這場比賽，對我們來說是工作上的驗收。」而World Class大賽相當重視調酒師的全面性，從經典調酒、創意調酒，到活動策畫規劃種種考驗，都是整年來的成果展現。林聖達也提到「像今天第三個關卡Take Over，就是考驗調酒師的活動規劃能力，還有效率也是身為一個Bartender(調酒師)，很重要的技能。」

▲每年評審陣容都具有國際級水準，今年邀請到來自日本的Ueno桑上野秀嗣、World Class世界調酒大賽澳洲冠軍Andrea Gualdi以及帝亞吉歐調酒學院亞太區總監林子文。（圖／Diageo提供）

World Class台灣區決賽，力邀業界知名人物擔任評審，Asia 50 Bar排名第6的Bar High Five主理人上野秀嗣先生、2017 World Class澳洲冠軍/全球TOP4 Andrea Gualdi，以及帝亞吉歐調酒學院亞太區總監林子文，每年都有不同國際級陣容加持，主辦單位Diageo台灣總經理王孝倫表示，「過去這幾年比較強的國家，包含了日本、美國、英國，甚至歐美等，每年在主辦前都會思考從不同國家，找尋不同且合適的裁判，邀請他們來台，將經驗傳承給台灣選手們。」藉由不同評審對國家的文化與專業技術，多了更多學習交流的機會。

▲Diageo台灣總經理王孝倫表示，除了維持「World Class世界頂尖調酒師大賽」，也期望未來有更大型的調酒演出機會，讓吧檯調酒師舞台變得更強大耀眼。（圖／記者謝盛帆攝）

雖然比賽時間只有短短八分鐘，但每位參賽者依舊拿出亮眼表現，除了挑戰自己選擇的多款雞尾酒，主辦單位也另外抽了加分題目，供參賽者自行選擇加分或不加分，滿分300分，若有挑戰加分題就是330分。快速雞尾酒挑戰賽，將技巧、創意、互動、口感等整體表現給予評分，雖然說是成果驗收，也讓吧檯後的調酒師有展現的機會，同時將Bartender舞台推廣出去，變得更大更強。

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