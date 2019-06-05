年輕男孩賴清德？「你這麼好騙」酸：可以配57歲的這位台灣女孩





▲台籍大陸全國政協委員凌友詩。（圖／CFP）

政治中心／綜合報導

92歲的總統府資政辜寬敏5日表示，總統蔡英文已經可以休息了，讓「年輕的男孩子」前行政院長賴清德來繼承。目前59歲、即將滿60歲的賴清德被稱為「年輕男孩子」，引來網友開玩笑稱，可以跟57歲自稱「台灣女孩」的台籍大陸全國政協委員凌友詩湊一對。

辜寬敏上午受訪時對於中研院前院長李遠哲的連署內容表示，蔡英文已經盡了所能，可以休息了，讓「年輕的男孩子」賴清德繼承，「蔡總統變成台灣的國母，國家的母親」。但根據資料顯示，賴清德於1959年10月6日出生，即將要滿60歲的他卻被稱為「年輕男孩子」，引發網友熱烈討論。





▲賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，臉書粉專「你這麼好騙，你家裡人知道嗎？」笑稱，「年輕男孩賴清德（60），可以跟台灣女孩凌友詩（57）配成一對金童玉女」，並且標記「#金孫長到60歲還是阿公心裡的金孫」。網友們則說，「男孩！這位老人到底活在什麼年代啊？」、「他只是個孩子啊～～」、「62歲的國母vs60歲的台灣男孩」。

關於凌友詩為什麼是被網友稱為「台灣女孩」？是因為年齡57歲的她，在3月11日大陸全國政協十三屆二次會議第四次全體會議中，自稱自己是「一個平凡的台灣女孩」，所以被網友批評「女孩 嘔嘔嘔嘔嘔」、「都可以當我媽了 還敢女孩阿」、「57歲叫女孩？30歲以下應該叫嬰兒了」、「重新定義女孩兒」。