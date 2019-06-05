老公入監服刑老婆產子辦會客 「孩子不是你的」挨告

▲桃園市盧姓女子去年6月間產子，但老公於3年前入監，去年7月辦會客，老公獲悉提告。（示意圖／視覺中國）

記者沈繼昌／桃園報導

「綠巾罩頂孰不可忍？」桃園市徐姓男子因案於2015年1月入監服刑，盧姓妻子雖於2017年與徐離婚，但去年6月產下一子，還在7月辦理獄中會客見面，徐男見前妻抱著兒子，算算前妻懷孕時期兩人還是夫妻，憤而提告盧女妨害家庭。桃檢偵訊時，盧女坦承與不知名男子有婚外情懷孕，桃檢偵結以妨害家庭聲請法院簡易判決。

檢警調查，25歲的盧姓女子與徐姓男子兩人是夫妻關係，徐男於2015年1月23日因案入監服刑，2人因聚少離多於2017年11月離婚，盧女去年6月6日在桃園區某醫院產下一子，同年7月中旬，盧女帶著出生剛滿月的兒子到監獄探監，徐男見前妻攜子探監，他入監服刑2年多，2人離婚僅8個月，盧女還是他妻子時間內就已懷孕，徐男認為盧女讓他戴綠帽，憤而對盧女提起妨害家庭告訴。

盧女在偵訊時，坦承在徐男入監服刑後曾與一名男子在桃園市某摩鐵發生親密關係而懷孕，孩子就是這位男子的種，桃檢根據醫院出生證明、出生登記、子女從姓約定書、法務部台北監獄接見明細等證據，足認盧女所述與自白內容相符，偵結以妨害家庭之通姦罪嫌向法院聲請簡易判決。

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