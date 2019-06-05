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麥當勞用餐換iPhone電池...掉落踩到竟起火！　衰男挨告不起訴

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▲桃園市王姓男子在麥當勞用餐，更換手機離電池時意外引起火警挨告。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲桃園市王姓男子在麥當勞用餐，更換手機離電池時意外引起火警挨告。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子於今年2月間在中壢區麥當勞用餐時，欲更換iPhone 6S手機鋰電池不慎掉落地面，他撿拾時不慎採到竟突然起火燃燒，店家緊急通知消防人員滅火，王後來被依公共危險罪嫌送辦，桃檢認為，事故實屬偶發事件，民眾難以預見與防範，偵結予以不起訴處分。

檢警調查，23歲王姓男子於今年2月2號下午17時許在中壢區麥當勞用餐區，欲更換自網購購買的iPhone 6S鋰電池，卻不小心讓鋰電池掉到地板上，王撿拾時又不小心踩到，電池突然起火燃燒，王當時被嚇到往一旁椅子上丟過去，結果火勢從椅子上竄出，店員立即經通報消防隊到場撲滅。

王在偵訊時供稱，鋰電池是在網站上購買的，是iPhone台灣生產的副廠鋰電池，並非劣質品，電池應該是正常的，不少人都會自己更換，他是聽朋友講的才會購買更換，電池掉落則是一時失手，不知道掉落會產生火花，可能是自己不小心踩到，造成電池微彎，鋰電池裡面化學液體可能因此洩漏，還在手上起火他害怕燒到自己才丟下，真的沒想到會起火。

桃園市消防局火災原因調查鑑定書指出，現場為鋰電池電器起火導致火災，桃檢認為，是王以不當方式更換有疏失，或是原始鋰電池構造有瑕疵、材料不良，絕緣層設計不當等因素仍有疑義，鋰電池掉落地面引發火災情況應屬罕見，民眾難以預見、更難加以防範，難認王有違反注意之義務，現場沒發現有自燃性物質，本次事故屬於偶發性事件，王應無過失，偵結予以不起訴處分。

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關鍵字：男子,更換鋰電池,火警,不起訴

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