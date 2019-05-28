每月撲倒董娘2次！新竹最狂小王「PO網公告」：有腰力就好　下場慘了

▲李姓董娘外遇高姓員工2年之久。示意圖非當事人。（圖／記者李鍾泉攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹一名高姓製圖員至2014年開始，以每月2次的頻率與營造廠的李姓董娘偷情，兩人甚至會傳裸照、曖昧對話。戴上綠帽的林姓董座本想隱忍，但看到高姓小王竟故意在臉書PO文炫耀，氣得向對方提告侵害原告配偶權，走上法院對簿公堂。

林姓董座指控，他2017年時發現妻子偷傳裸照給高男，還在手機內發現兩人的性愛合影，氣得逼問對方；這才得知，原來妻子早在2014年開始，以每個月2次的頻率在車上、摩鐵激戰，對方更清楚敘述高男的生殖器旁有拇指大小的燙疤，讓他氣得提告對方通姦罪，但因罪證不足敗訴。

豈料，高男事後竟將外遇一事PO上臉書炫耀，由於林董在業界小有名氣，出門更是以超跑代步，除了擔心岳父母之情受到打情外，也顧及兒女們的心情，才為了隱瞞妻子的「醜聞」不斷隱忍，但他一看到PO文便立刻崩潰，認為對方完全沒有反省，因此依侵害配偶權，要求高男賠償75萬元。

▲李女多次傳裸照給高男。（圖／取自免費圖庫pixabay）



法官勘驗李女及高男的對話發現，除了親密合照、裸照之外，高男甚至說，「當妳踏出房門的時候，我倆就是兩個世界的人」、「只要我還有呼吸我就會一直愛著你」、「我覺得腳還好、只要有腰力就好」；李女則說，「都這麼多年...我對你的愛都沒減少過」、「我會愛你一輩子，請你也要愛我一輩子」、「我很喜歡人家叫我X太太，而不是林太太」等。

法官認為，李女告知高男生殖器附近有被電熱毯燙的燙疤，經勘驗後證實確有其事，可見兩人關係親密，加上高男的確知道李女士人妻，雙方已超越朋友界線，即使沒有抓姦在床的確切證據，2人言行也已干擾原告婚姻美滿，因此判小王應賠40萬元。

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