馬英九赴新加坡出席簽書會　黨內初選「密切觀察中」

▲前總統馬英九5日清晨在桃園機場準備搭機赴星參加簽書會。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前總統馬英九應邀出席新加坡書展，5日清晨在桃園國際機場搭機前，面對媒體詢問國民黨內有意角逐總統初選的人才濟濟，有無特別支持對象？馬英九則表示：「我們密切在觀察中」。

▲前總統馬英九5日在桃園機場搭機赴星參加簽書會。（圖／記者沈繼昌攝）

第34屆新加坡書展於5月31日至6月9日舉行，馬英九應邀出席新書活動。馬前總統5日清晨穿著輕便襯衫出訪，抵達桃園國際機場時頻頻向搭機旅客揮手致意展現親和力。馬前總統表示，此行主要是出席新加坡書展，並參加簽書會。

▲前總統馬英九桃園機場搭機赴星參加簽書會，面對媒體詢問黨內初選時，馬英九說：「我們密切在觀察中」。（圖／記者沈繼昌攝）

媒體關心詢問國民黨內有意角逐總統初選的人才濟濟，有無特定支持對象？馬前總統說：「我們密切在觀察中」，向媒體微笑致意後快步離去。

據指出，新加坡國際書展於5月31日至6月9日在舉行，文化部今年籌組台灣主題館參展，台灣有百餘家出版社參展，展出圖書1500多種，逾1萬5000餘冊書籍。

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