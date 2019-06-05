桃園機場遊覽車自撞護欄駕駛受困　車流一度回堵數公里

記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場5日上午發生遊覽車自撞紐澤西護欄意外，因撞擊力道強勁，導致鄭姓駕駛被夾在車頭受傷，航警局緊急派員疏散車流，但因正值上班尖峰，後方車流回堵數公里，消防人員緊急以破壞工具破壞車頭，將受困駕駛救出送醫治療，肇事原因仍在調查中。

▲航警局與救護人員5日上午處理桃園機場遊覽車自撞紐澤西護欄車禍意外。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航空警察局與消防局人員5日上午在桃園機場處理遊覽車自撞紐澤西護欄意外。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園機場航站南路與塔台路道路之間，5日上午7時45分，由鄭姓男子駕駛的遊覽車失控撞上路旁紐澤西護欄，因撞擊力強大造成車頭嚴重受損，駕駛被卡在車頭與護欄之間，後方造成嚴重回堵，航警局緊急派員疏導車流。

▲消防救難人員5日上午在桃園機場航站南路處理遊覽車自撞車禍意外。（圖／記者沈繼昌翻攝）

幸好這件車禍意外，遊覽車僅鄭姓駕駛1人，消防救護人員以破壞工具將受困駕駛救出送往桃園敏勝醫院治療，但因桃園機場正值上班尖峰時段，到機場接送機車輛因此回堵數公里，航警局派員加強疏散車流後，約9時許逐漸恢復正常車流。

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