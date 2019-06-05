30歲最美雙碩士　陳縕儂棄微軟千萬薪回台教AI成台大最年輕教授

▲今年30歲的台灣大學資工系助理教授、放棄微軟千萬年薪回台的陳縕儂熱愛AI研究領域。（圖／翻攝陳縕儂臉書）

記者崔至雲／台北報導

語音技術為AI（人工智慧）的核心，為了鼓勵了中文語音AI技術的開發，科技部日前舉辦AI競賽《科技大擂台：與 AI 對話》，可說是有史以來第一場AI的中文聽力理解能力測驗。該比賽最終由台大電機資訊學院師生所組成的團隊奪冠，團隊中就包含台大最年輕的教授陳縕儂。

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今年30歲的台灣大學資工系助理教授、放棄微軟千萬年薪回台的陳縕儂熱愛AI研究領域。她曾說過，很多人都說台北房價很貴，回台灣當大學老師根本買不起房，「但你在美國大學當老師，也一樣買不起市中心的房子啊！」她認為以台灣教授的薪資在台灣過日子，已經很舒適了。

▲台大教授陳縕儂。（圖／翻攝陳縕儂個人網站）

「台灣生活的方便性，更是無可取代的優點」。陳縕儂回憶當初剛到美國時，大學城都在偏遠郊區或地方小鎮，風景雖美，但交通不便、食物難吃，而且還很貴，「台灣就算是路邊小吃也都很好吃，街頭巷尾更到處都有24小時的便利商店，我在美國每一天都想回台灣！」她大笑。

▲台大電機資訊學院師生在《科技大擂台：與AI 對話》競賽中奪冠，陳縕儂（女）與同隊上台領獎。（圖／科技大擂台計畫辦公室）

陳縕儂在卡內基美隆大學 (CMU)中電腦科學院 (SCS)之語言科技所(LTI) 獲得博士學位。陳縕儂同時也擁有CMU的碩士學位、國立台灣大學 (NTU) 資訊工程學系 (CSIE) 的學士及碩士學位。



陳縕儂的研究領域主要為語言理解、機器智慧、口語對話系統、深度學習、及自然語言處理之相關領域。她也曾榮獲IEEE ASRU 2013及IEEE SLT 2010的最佳學生論文獎、ISCA INTERSPEECH 2012之最佳學生論文提名、及ACLCLP之傑出碩士論文獎。

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