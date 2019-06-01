走難一點的路、走遠一點的路　連加恩勉台大畢業生「5個YES」　

▲台大邀請醫師連加恩為畢業生致詞 。（圖／台大提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學今（1日）舉辦畢業典禮。今年除了是台大校長管中閔上任以來第一次主持畢業典禮外，台大也邀請曾自願到非洲服外交替代役的醫師連加恩致詞，他致詞時以「Some Important YES in My Life」5個「YES」與學生分享，勉勵畢業生。

連加恩勉勵學生 Say 「YES」 to Roads Less Taken、選人少一點的路，當時他就是選擇了一條沒有人走的路前往布吉納法索行醫，他舉例，現在人人想當網紅，但是當網紅沒有好聽的故事，也沒有觀眾會想要看，因此選擇人少一點的路走，就會經歷不同、有趣的故事。

請繼續往下閱讀...

連加恩也提到，Say 「YES」 to Go The Extra Mile、多走一哩路，以及Say 「YES」 to a bit More Troubles、選難一點的路，連加恩以自己的經歷與學生分享，過去在布吉納法索擔任外交替代役，並受外交部派往南非從事醫療外交，以及現在正在哈佛大學公衛學院攻讀博士班，勉勵畢業生「走難一點的路、多走一點路」，能累積人生經歷。

▲台灣大學今（1日）舉辦畢業典禮。（圖／台大提供）

連加恩也勉勵學生，Say 「YES」 to Empathy and Compassion、換位思考 寬容憐憫；Say 「YES」 to Lifetime Learning、終身學習，鼓勵畢業生們未來如果遇到辛苦的路，要學習依靠、照顧自己。

台大今年應屆畢業生學士班共有4911名、碩士班4785名、博士班507名。台大今年畢業典禮以「堅持理想 創造未來 改變世界」為規劃主軸，期許畢業生成為新時代的領袖人才，為世界做出貢獻。典禮上校長管中閔也送給畢業生兩句話「敢於挑戰，勇於改變」，鼓勵畢業生在未來，需要有敢挑戰成規和舊法的堅強心態，也要有勇於改變自己，改變社會的決心，「給自己這樣的要求，堅定前行，你們一定會開創出不一樣的人生」。

★其他人也看...

1萬多名台大生今畢業！ 管中閔送學生「8個字」面對改變的世界

