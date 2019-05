走難一點的路、走遠一點的路　連加恩勉台大畢業生「5個YES」　

▲台大邀請醫師連加恩為畢業生致詞 。(圖/台大提供)

記者崔至雲/台北報導

台灣大學今(1日)舉辦畢業典禮。今年除了是台大校長管中閔上任以來第一次主持畢業典禮外,台大也邀請曾自願到非洲服外交替代役的醫師連加恩致詞,他致詞時以「Some Important YES in My Life」5個「YES」與學生分享,勉勵畢業生。

連加恩勉勵學生 Say 「YES」 to Roads Less Taken、選人少一點的路,當時他就是選擇了一條沒有人走的路前往布吉納法索行醫,他舉例,現在人人想當網紅,但是當網紅沒有好聽的故事,也沒有觀眾會想要看,因此選擇人少一點的路走,就會經歷不同、有趣的故事。

連加恩也提到,Say 「YES」 to Go The Extra Mile、多走一哩路,以及Say 「YES」 to a bit More Troubles、選難一點的路,連加恩以自己的經歷與學生分享,過去在布吉納法索擔任外交替代役,並受外交部派往南非從事醫療外交,以及現在正在哈佛大學公衛學院攻讀博士班,勉勵畢業生「走難一點的路、多走一點路」,能累積人生經歷。

▲台灣大學今(1日)舉辦畢業典禮。(圖/台大提供)

連加恩也勉勵學生,Say 「YES」 to Empathy and Compassion、換位思考 寬容憐憫;Say 「YES」 to Lifetime Learning、終身學習,鼓勵畢業生們未來如果遇到辛苦的路,要學習依靠、照顧自己。

台大今年應屆畢業生學士班共有4911名、碩士班4785名、博士班507名。台大今年畢業典禮以「堅持理想 創造未來 改變世界」為規劃主軸,期許畢業生成為新時代的領袖人才,為世界做出貢獻。典禮上校長管中閔也送給畢業生兩句話「敢於挑戰,勇於改變」,鼓勵畢業生在未來,需要有敢挑戰成規和舊法的堅強心態,也要有勇於改變自己,改變社會的決心,「給自己這樣的要求,堅定前行,你們一定會開創出不一樣的人生」。

