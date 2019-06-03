360度AI鏡頭高速攝影　廣州「小鵬汽車」G3借力新科技

▲小鵬G3車頂的360度AI相機。（圖／翻攝大陸網站）

記者魏有德／綜合報導

「台商一起來，融入大灣區」參訪活動首站前往總部位於廣州的「小鵬汽車」。小鵬汽車為大陸首批實現量產的「網路汽車公司」之一，包括前海基會副董事長高孔廉、前財政部長邱正雄等人在聆聽現場人員講解時，皆對2018年底推出的G3電動車展現高度興趣。

▲小鵬汽車2018年底推出的G3電動車。（圖／主辦方提供）

這款受到外界矚目的G3 SUV電動車頂配版要價19.98萬元人民幣（約94萬元新台幣），最高時速可達170km，不受外界因素影響的情況下，電池續航力可行駛365km。此外，包括15.6吋觸控螢幕、智慧語音助手小P等，車內智慧系統也是「小鵬汽車」在業內迅速崛起優勢之一。

值得注意的是，G3電動車在車頂加裝360度AI相機，車速低於80km/h時能從車內控制升起拍照或錄影，對於時下年輕人喜歡輕旅行或拍攝VLOG，高速移動下的高分辨率畫質，提供可靠的技術支援。

▲前海基會副董事長高孔廉、前財政部長邱正雄參觀小鵬汽車。（圖／主辦方提供）

「小鵬汽車」2014年成立於廣州，2018年宣佈啟動22億元人民幣（約103億元新台幣）的B輪融資，並獲得阿里巴巴、富士康和IDG資本的聯合領投，外界預估2020年有望成功上市。

小鵬G3電動車於2018年底投入市場，目前也計畫在2020年底前於大陸各地建立1000座超級充電站、1萬個專用充電樁和10萬個協力廠商合作接入充電樁。

▲廣州城市規劃館。（圖／主辦方提供）

「台商一起來，融入大灣區」參訪活動為期三天，分別於廣州、深圳、珠海、東莞、佛山五地展開，聚焦大灣區建設規劃及市場環境。與會人員第一天除參觀廣州小鵬汽車科技有限公司外，也前往廣州城市規劃展覽中心參訪。

