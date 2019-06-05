指邱太三幫老婆關說被判誹謗罪　黃越宏反控誣告也敗訴

▲邱太三(左起)與黃越宏之間官司至今都是邱勝。（圖為資料照／翻攝自IVOD、記者楊佩琪攝）

記者劉昌松／台北報導

資深媒體人黃越宏，不滿前法務部長邱太三曾召開記者會宣稱要自訴他加重誹謗罪，並質疑邱放消息給媒體報導造成他名譽受損，黃因此向台北地檢署控告邱涉嫌妨害名譽、誣告罪，但檢察官調查後認為全案相關罪證不足，5日處分不起訴邱太三。

黃越宏在2018年4月、5月間，分別在《法治時報》撰文，及在三立電視《新台灣加油》節目中，共3次指控邱太三在2011年，《法官法》修法時期，透過立法院民進黨團，向司法院施壓，讓邱的妻子宋富美回任法官。

當時任職法務部長的邱太三，特別召開記者會，限期黃5天道歉未果，到法院邱控告黃民刑事；黃越宏則向北檢反控邱太三誣告，並認為邱另外放消息給媒體，讓媒體刊登特定報導損害他的名譽。

結果邱提告部分，台北地院2018年9月25日刑庭依加重誹謗罪判黃拘役50日，可易科罰金5萬元，2019年1月底，民事另外判黃要賠邱80萬元，並登報道歉。2案目前都在上訴中。

而黃提告部分，因邱自訴獲勝，誣告罪嫌不足，另外特定報導的撰稿記者出庭證稱，報導消息來源是綜合多方說法，並非來自邱太三，因此將邱被控2罪，都處分不起訴。

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