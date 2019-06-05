「買賣不存在的晶片」詐貸9.8億元　泰山第三代兄妹遭起訴

▲泰山第三代、台灣欽泰國際董事長詹舜淇涉詐貸9.8議員遭起訴。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

以外銷泰山八寶粥、仙草蜜為主業的欽泰公司，涉嫌用不實的交易單據、信用狀，向銀行詐貸9.8億元，檢調4月發動搜索約談後，欽泰董事長詹舜淇、妹妹詹雅琳否認犯案遭收押至今，不過檢察官詢問韓國晶片原廠「海力士」，發現欽泰買賣的產品型號根本不存在，台北地檢署5日依《銀行法》詐欺、行使業務登載不實等罪，起訴詹氏兄妹。

台灣欽泰國際公司前身是泰山的國際貿易部門，登記資本額為1億元，由泰山詹家第三代成員詹舜淇擔任董事長，卻遭檢舉涉嫌在2014年3月至2016年底，用假的電子零件訂單，向銀行申請貸款，至今約有10億元尚未清償。

檢調追查，欽泰國際自2014年3月起至2016年底，接下北京「華勝天成」公司要購買快閃記憶體的訂單後，將訂單轉給開設於廣東的紙上公司「高力」，並開具信用狀，再以此信用狀向14家銀行借貸。

詹舜淇和擔任特助的妹妹詹雅琳等人在4月8日遭約談後，矢口否認犯罪，被檢察官向法院聲請羈押禁見獲准，檢調再根據訂單內容追查，循問發現華勝天成宣稱要購買的產品原廠、韓國「海力士半導體」，根本沒有該款型號，因此認定詹氏兄妹涉嫌詐貸。

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