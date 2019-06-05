駁二「課本漫畫塗鴉展」還原舊教室　老師沒教的台灣史地都在這！



▲ 駁二「這。不會考」課本漫畫塗鴉展，展場還原舊教室場景。（圖／高雄市政府文化局提供）



記者林育綾／綜合報導

高雄駁二藝術特區即日起至9月8日，在大義區C7動漫倉庫推出「這。不會考」課本漫畫塗鴉展，展出以「台灣史地」為主題的漫畫、動畫、桌遊作品及創作手稿，一窺動漫創作者如何將冷僻的歷史文獻視覺化，說出那些課本沒教過的台灣故事。同時也展出日治時期與國立編譯館出版的教科書，課本圖片被畫得十分有創意，讓觀眾想起求學時期上課塗鴉的回憶。



▲佈告欄展示著日治時期和國立編譯館所出版的教科書。（圖／臉書駁二藝術特區 The Pier-2 Art Center）

一走入展場可見舊教室場景，黑板上方有「禮義廉恥」精神標語與偉人肖像畫，佈告欄展示著日治時期和國立編譯館所出版的教科書，黑板播放著由公共電視「青春發言人」與網路原生媒體「故事：寫給所有人的歷史」的合作動畫《那些年的教科書》。許多民眾坐在座位上回想過去上課的時光，課桌上有立可白塗鴉的古人畫像，也陳列著參展創作者在課本、隨堂測驗紙和科作業簿上的塗鴉。

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▲獲得金漫獎的漫畫家李隆杰《1661國姓來襲》，用荷蘭人視角來說鄭成功的故事，跟過去老師在歷史課本上教得非常不同。（圖／記者林育綾攝）



展覽也展出漫畫家李隆杰《1661國姓來襲》的精彩手稿，他曾獲得金漫獎「青年漫畫獎」與「年度漫畫大獎」雙料大獎，故事讓觀眾從荷治時期末代長官、軍事指揮官、牧師和土地測量師與國姓之間的角色互動和戰事紀錄，想像國姓爺，而是只有課本中的鄭成功。



▲YouTube累積近70萬訂閱人氣動畫頻道的「台灣吧」，也在展場公開《動畫台灣史》。（圖／翻攝臉書駁二藝術特區）

展覽也將公開YouTube累積近70萬訂閱人氣動畫頻道的台灣吧《動畫台灣史》角色設計演化和分鏡手稿，觀眾將搭乘著「黑啤衝刺號」沉浸在《台灣世界史》中的大航海時代，從波浪光牆上的手稿看見團隊的創作軌跡。



▲網路漫畫家Litalan嵐也虛擬「奇萊北峰」、「合歡主峰」等山神的社群媒體帳號，透過山神打卡的攝影影像，想像山脈的日常生活。（圖／翻攝臉書駁二藝術特區）

此外也將動漫畫創作結合台灣自然保護區域紀錄影像、流行音樂，進行跨界共演。中央山脈擬人化漫畫《山神一家》搭配《保島》片中的中央山脈空拍紀錄，觀看不同視角的中央山脈，同時網路漫畫家Litalan嵐也虛擬「奇萊北峰」、「合歡主峰」等山神的社群媒體帳號，透過山神打卡的攝影影像，想像山脈的日常生活。

迷走工作坊與繪師諾米合作的《高雄大空襲》戰爭地景手稿，則結合「滅火器」樂團和知名音樂人李欣芸共同操刀桌遊主題曲《一九四五(1945)》MV投影展演。《高雄大空襲》不僅是打破桌遊群眾募資紀錄的文史獨立遊戲，在桌遊的角色設計更參考二戰下的真實人物故事。



▲駁二「這。不會考」課本漫畫塗鴉展，用動漫來說老師沒教的台灣史地，是不同於教科書的多元觀點。（圖／高雄市政府文化局提供）



高雄市政府文化局代理局長王文翠表示，駁二動漫倉庫嘗試挖掘台灣動漫畫的潛力，推廣台灣原創動漫畫作品。本次展覽從民眾熟悉的課本主題出發，透過課本塗鴨，連結民眾共同的校園記憶。「這。不會考」的考題，是創作者觀察當代社會所提出的疑問，並以「漫畫塗鴉」方式描繪出不同於教科書的多元觀點，試著思考歷史背後與現今的我們之間關連。這些塗鴉的內容雖然不在考試範圍內，但讓民眾能夠跳脫找尋唯一正確答案的思考方式。

駁二「這。不會考」課本漫畫塗鴉展

日期：即日起～2019年9月8日

開放時間：周一至周四10:00-18:00；周五至周日及國定假日10:00-20:00

展覽地點：駁二大義區C7動漫倉庫

售票資訊：一人一票，限同一人單日使用，展覽不限進場次數。 年齡6歲以下或身高115公分以下之幼童，與持身心障礙手冊及必要陪同者，請出示相關證明文件正本，得免票進場。詳情請洽C5、C7售票點。

．全日套票 - 99元，可當日無限次進出當代館、舊事倉庫及動漫倉庫展覽(這。不會考)

．單展票 - 50元，可單日單展無限次進出場館

