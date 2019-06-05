盼比照民進黨手機民調　王金平：國民黨應推出民進黨怕的人

▲王金平受認為，民進黨已採用手機民調，國民黨也應比照。（圖／記者林悅攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣師範大學合併台北高校校史後，今（5日）首度舉行97周年校慶，總統府資政、台北高校同學會會長辜寬敏，以及立法院前院長、台師大全國校友總會名譽理事長王金平同台出席致詞。王金平受訪表示，民進黨已經有採用手機民調，國民黨應該也可以比照，是非對錯很難講，只是既然競爭黨已經這麼做了，我們也應採用。

對於媒體問到，8日及23日將前往高雄、雲林辦金平之友會，是否會與高雄市長韓國瑜有較勁意味，王金平笑著表示，「不會啦！他需要活動，我也需要活動阿，你們不要拿來作文章」。

而針對國民黨在2020總統大選中將提出什麼「大戰略」，王金平回應，目前沒有跟國民黨中央講過話，確實不知道有沒有什麼大戰略，現在的民進黨當然有他的大戰略，而國民黨也應推出真正最強的人出來，那個人不一定是民調最好的，但是是要民進黨最怕的。

▲王金平今出席台師大97周年校慶。（圖／記者崔至雲攝）

針對參選將提出的青年政策，王金平說，首先要把經濟大環境搞好，經濟環境好，年輕人自然有更好的機會來就業，因此，當市場到達一個供需平衡，或者是求過於供的時候，當然青年人的薪水就可以提升起來，所以根本的所在還是在於兩岸、在於國內的安定，在於整個政治發展的各種政策。

王金平也指出，年輕人都有自己的夢想，這個夢想要自我實踐，年輕人總是懷著能夠成家立業、希望在社會上也有所表現、有所貢獻，所以希望國家未來一定要力思各種幫助青年人創業、就業，能夠讓他們對國家的發展有所很大的貢獻，家庭生活也非常幸福美滿，這才是應該對年輕人做的，他們理想怎麼去實現，當然都要配合各種政策的提出。