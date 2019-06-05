基層的氣氛對賴很不利...　高思博：賴清德可能面臨出局困境

▲高思博在直播中說，地方基層紛紛反映，前行政院長賴清德，面臨可能出局的困境。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2020總統大選藍綠陣營初選正緊鑼密鼓展開，藍營情勢混沌，6月1日凱道造勢活動引發各界震撼，高思博籲請執政者，應謙卑反省人民的心聲，至於綠營局勢則比藍營明顯，高思博說地方基層紛紛反映，前行政院長賴清德，面臨可能出局的困境。

凱道造勢究竟多少人參加？各界的看法不一，從數萬至40萬人都有，高思博在6月4日直播節目中說，因彼此的統計方法並不一致，大家不要糾結於數字而紛擾不休，但可以確定的是這場活動人數非常多，宛如選前之夜的場面竟出現尤其在初選期間，絕對是台灣地方政治上首見，顯示民眾的日子過得不好，累積很高的不滿能量，想「改變」，才從各地冒著大雨和烈日聚集。

綠營議論凱道造勢是藍營初選內鬥的產物，高思博認為如此說法沒有意義，畢竟各參選人都正在努力行銷，爭取認同，不可能單純站出來被貼標籤，籲請執政者應謙卑反省。

高思博覺得民進黨的內鬥近來白熱化，雖賴蔡陣營對初選方式已達成共識，由於地方基層領袖近來紛紛反映賴清德顯然居於下風。高思博指出，他最近拜訪基層時，常聽到綠營人士對賴的評價不高，例如有市區里長指稱賴突然挑戰蔡，就好像里長禮讓社區發展理事長的職位，但這位理事長卻藉此挑戰下屆里長，形同背骨，棄信背義，所以基層的氣氛對賴很不利。

至於賴清德最自傲的台南市政政績，高思博舉例治水完全沒有改善，政績普遍受到質疑，從在地民調沒有起色可以得知，加上賴猛打統獨牌，與蔡的區隔性不大，徒然讓自己的走向更為偏頗，高思博提醒民眾多收集資訊、多聽政見，即可清楚總統選情變化的脈絡。