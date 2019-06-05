韓國瑜、郭台銘誰贏面大？ 胡幼偉：只有他能擋下柯文哲

▲柯文哲、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、張榮恩攝）

政治中心／綜合報導

2020總統大選，不只國民黨內初選競爭激烈，台北市長柯文哲是否以黑馬之姿宣布參選亦備受關注。前行政院發言人、文化大學新聞系主任胡幼偉推測，如果高雄市長韓國瑜往後的幾場造勢依然聲勢浩大，並在黨內初選勝出，柯文哲未必會出來選，藉此呼籲國民黨若想勝利就該派出「最強的人」，而非「所有人都喜歡的人」。

胡幼偉5日在臉書發文指出，局勢走到這裡，該是做個大方向盤整的時候了，國民黨如果真的想贏2020，就必須推出最強的總統候選人，「這個人，未必是所有人都喜歡的人；但他必須是最強，或至少是較有贏面的人。」

「老韓和老郭，誰比較強？誰比較有贏面？」胡幼偉強調，這不是在問你比較喜歡誰，而是誰更有希望贏，「反過來問，是『非韓不投』的人比較多，還是『非郭不投』的人比較多？再換個方式來問，在韓粉中，非藍營的人比較多，還是郭粉中非藍營的比較多？或者，是韓國瑜比較能吸收原本支持民進黨或柯文哲的票；還是郭台銘比較能吸收原本支持民進黨或柯文哲的票？」

胡幼偉也分析，如果韓國瑜往後的幾場造勢依然聲勢浩大，並在黨內初選勝出，柯文哲未必會出來選，因為2020未必是中華民國生死保衛戰，但一定是民進黨的生死保衛戰。民進黨不管初選誰勝出，必然會用盡所有手段拉高聲勢，跟韓國瑜決一死戰，「柯文哲在兩強夾殺，棄保票有限的狀態下，沒有穩贏的空間，那他幹嘛出來選？」

胡幼偉表示，如果郭台銘最後出線，形同當年「換柱」劇碼重演，那柯文哲就可能跑出來了，並將會接收相當程度的「韓恨」票，大肆宣傳藍綠兩黨都是黑幕重重，而「韓恨」和許多年輕人都會支持這種宣傳，「我只想再問一個問題：是『韓恨』人數比較多，比較會報復性的轉向；還是「郭恨」人數比較多，比較會報復性的轉向？」

