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為社會帶來正面能量　台南市表揚總統教育獎獲獎學生

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▲台南市許育典副市長與獲獎同學及校長合影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市許育典副市長與獲獎同學及校長合影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為肯定台南2019總統教育獎獲獎學生克服逆境、力爭上游的優良事蹟，6月2日在新南國小舉辦頒獎典禮，總計19位學生獲獎，由許育典副市長頒獎表揚，並勉勵學生們勇敢面對人生的挫折與困難。

許育典副市長以自己的人生故事為例，身在窮困的家庭，父母親是挑磚工人，在6歲因為被火車撞而失去左手，為了不讓挑磚的父母辛苦工作，從小奮發向上、用功讀書，在國中到研究所就學期間受到許多社會資源的幫助，現在擔任台南副市長希望能回饋社會，將正向的力量散播整個城市。

許育典副市長表示，人生當下遇到的禍不見得是禍，當下遇到的福不見得是福，福跟禍只在你的一念之間，各位都是自己生命的主人，現實人生遇到的挫折、困難，都是一種磨練，專心面對每件事情，為自己生命奮發向上，並懂得珍惜、感恩。

總統教育獎共19位學生獲獎，其中8位學生為特優，代表台南市參加教育部複審，獲獎學生分別為：大灣國小蘇漴瑋、南大附聰陳千育、公誠國小許育睿、永福國小張寧栩、東原國中陳昱蓉、善化國中戴誼瑾、海佃國中黃毓婷及關廟國中陳欣妤。其中蘇漴瑋及陳千育更榮獲全國2019總統教育獎。

▲台南市許育典副市長與獲獎同學及校長合影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許育典副市長也特別感謝在學生背後默默支持與協助的家人、學校師長們，帶領學生以堅忍的毅力來克服難關，展現生命韌度及永不放棄的精神，不僅為學校同儕樹立良好楷模，也為社會帶來正面能量、值得讚許。

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