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東大門夜市大火求真相　消防局調查：排除人為縱火因素

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▲▼花蓮東大門夜市大火燒毀夜市內原住民一條街波及42個攤位。（圖／記者蕭可正攝，下同）

▲▼花蓮東大門夜市大火燒毀夜市內原住民一條街波及42個攤位。（圖／記者蕭可正攝，下同）

▲▼花蓮東大門夜市大火燒毀夜市內原住民一條街波及42個攤位。（圖／記者蕭可正攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮東大門夜市3日凌晨無由發生一場大火，燒毁近42個攤位，由於時間點太過於敏感引發各界關注，花蓮消防局火調科積極針對對起火原因和起火點進行調查，目前初步排除人為縱火因素。

花蓮六期重劃區旁的東大門夜市3日凌晨發生火警，大火燒毀42個攤位，財產損失初估200萬元，所幸現場無人員傷亡，由於時間點就在高雄市長韓國瑜「前進東台灣‧全民花蓮見」活動確定8日移師花蓮東大門夜市旁的六期重劃區擧辦的隔日凌晨，花蓮各界除了希望有關單位儘速清理現場，恢復夜市功能讓攤商能再正常營業外，也希望能將起火原因調查清楚，給社會一個交代。

花蓮警分局長李智源表示，大火發生後分局連日除積極投入救災及警戒任務，也迅速成立專案調查，經查訪相關人事及調閲監視器畫面，案發前後並無可疑人車出現，之前有監視器拍到的黑色轎車經過起火現場，經調查是經過現場的報案人，駕駛報案離開後未再進入現場，已排除涉案的可能。

▲▼花蓮東大門夜市大火燒毀夜市內原住民一條街波及42個攤位。（圖／記者蕭可正攝，下同）

花蓮縣消防局局長林文瑞4日受訪表示，綜合連日邀集火災鑑定委員會委員及警方調查结果綜合研判，東大門夜市大火排除人為縱火因素。（圖／記者王兆麟攝）

花蓮縣消防局邀集火災鑑定委員會委員連日至火災現場實地勘查，除依據報案人及初期目擊者陳述、東大門夜市及警方蒐集之監視器影像資料及現場勘查現場燃燒情形及火流方向等相關資訊後研判表示，起火戶之攤商範圍侷限在E-38至E-42間、火災發生前未發現有人員於攤位附近活動，察看研判之起火戶前後大門皆緊閉，自外部無法丟入火源，燒損情形均呈現由內部往外部延燒，故排除外來人為縱火之可能、監視器影像發現，初期煙流係由研判之起火戶範圍內部冒出，且經現場清理及復原後研判本案起火原因不排除為內部遺留火種所造成。

花蓮消防局局長林文瑞4日表示，綜合以上調查結果，3日東大門夜市火警，已初步排除人為縱火因素，火災調查鑑定書將於近日繕製完成並移送司法機關作後續偵辦。

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東大門夜市大火「排除人為縱火」　消防局：疑似遺留火種釀災

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