台南市東區診所醫師讀書會　討論醫療政策悼念林信常醫師

▲台南市東區診所醫師讀書會，王正坤醫師（左二）等人共同討論醫療政策。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區的醫院與診所密集，屬於醫療資源豐沛的區域，除了台南市立醫院與新樓醫院之外，還有200多位診所醫師，在台南市醫師公會前理事長王正坤醫師與前理事林信常醫師協助下，成立台南東區診所醫師讀書會，讓左鄰右舍的診所醫師可以定期聚會、讀書、聯誼、討論醫療政策與面對健保制度的變革。

5月30日晚間，王正坤醫師邀請60位台南診所醫師聚會，一起討論醫療政策與醫療品質，也一起懷念最近過世的林信常醫師。林信常醫師協助成立台南東區診所醫師讀書會，跟眾多醫師交情很好，林曾任台南市國際高智爾球推廣協會暨中華國際總會理事長與太極拳教練，熱心公益。最近一年比較勞累，不幸辭世，讓台南醫界痛失英才。

王正坤說，醫師們也討論政府的分級醫療政策，政府為了促使醫療資源有效運用，推動分級醫療，讓醫院專注照顧急重症病患，民眾的輕病先至診所就醫，重症再轉診到大醫院，因此診所的重要性持續升高。不同科別診所之間的橫向聯繫，或醫院診所之間的垂直整合，都是診所醫師必須熟悉的醫療政策方向。

王正坤醫師是藝群醫學美容集團總裁與台南市義警中隊中隊長，也常常邀請警界長官出席醫師讀書會議，讓警界指導診所醫師如何避免恐嚇勒索，如何避免醫療暴力，讓診所醫師能夠安居樂業。

王正坤表示，台南市東區診所醫師定期聚會，互相學習，一起充實醫學知識，提升醫療管理能力，討論醫療政策，融入社區工作，此種運作模式可推廣到全國各地的醫師團體，提高醫界的能量。