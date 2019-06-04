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美批貿易戰大搞卸責　陸商務部：美方獲益巨大「談吃虧完全站不住腳」

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▲川普,習近平,2017年4月6日,川習會,習川會（圖／路透社）

▲美國總統川普2017年4月6日與大陸國家主席習近平會談。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

北京6月2日公布《中美經貿磋商中方立場》白皮書，指責美方在將近一年的談判中三次出爾反爾，並將談判破局的責任全部推給美方，美國貿易代表辦公室（USTR）以及財政部6月3日發表聯合聲明批評中方玩卸責遊戲；對此，大陸商務部4日表示，美方從中美貿易中獲益巨大，「吃虧」論完全站不住腳。

大陸商務部新聞發言人高峰4日表示，美方不顧多邊貿易規則，以貿易逆差為由頻繁採取單邊主義和保護主義措施，挑起中美經貿摩擦，同時在中美經貿磋商中企圖將自身利益訴求強加於中國，是典型的貿易霸淩主義行為。

他還說，美方做法給中美兩國和世界造成損害，責任完全在美方。中方認為，美對華貿易逆差受到多種客觀因素影響，是市場作用的結果。美方從中美貿易中獲益巨大，「吃虧」論完全站不住腳。

▲▼美中關係,中美關係。（圖／路透）

▲美中關係因經貿戰變得緊張。（圖／路透社）

高峰提到，「中方始終抱著最大的耐心和誠意，推進中美經貿磋商，《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書對此已進行了詳細闡述。美方指責中方在磋商中『開倒車』，完全是無稽之談。在磋商過程中，就文本內容及相關表述提出修改建議、做出調整，這是貿易談判的通常做法。美國政府在過去十餘輪談判中曾不斷調整相關訴求，但卻隨意指責中方『開倒車』，無非是要潑髒水，這是中方不能接受的。」

高峰表示，「中方始終認為，雙方在經貿領域的分歧和摩擦，最終需要通過對話和磋商來解決。但磋商是有原則的，需要建立在相互尊重、平等互利的基礎上。如果一方不尊重另一方的主權和核心利益，想通過施壓迫使另一方做出讓步，以取得只對自己有利的結果，這種談判是不會成功的。希望美方放棄錯誤做法，同中方相向而行，本著相互尊重，平等互利的精神，管控分歧，加強合作，共同維護中美經貿關係健康穩定發展。」

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關鍵字：白皮書,北京,貿易戰,美中貿易戰,中美貿易戰,獲利,吃虧

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