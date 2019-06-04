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美國政府控中方談判反悔　耿爽批強詞奪理「別自以為是」

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▲▼ 「川習三會」聚焦北韓、經貿。（圖／達志影像／美聯社）

▲美中貿易戰會如何發展，備受外界關注。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

美國政府周一表示，中國最近發表的公開聲明及周日的白皮書是在玩一種「推卸責任的遊戲」，扭曲了兩國貿易談判的性質和進程。大陸外交部發言人在今天的例會中表示，「美方的聲明，完全是顛倒黑白，強詞奪理；美方指責中方在『開倒車』，完全是歪曲事實，倒打一耙。」

美中貿易戰愈演愈烈，雙方目前沒有停火的跡象。大陸外交部今天下午舉行例行記者會，有記者問及「美國貿易代表辦公室和財政部3日發表聯合聲明，對中方發表關於中美經貿磋商的中方立場白皮書表示失望，再次指出是中方反悔。」對此，外交部發言人耿爽在回覆記者提問時，做出上述表示。

▲▼美中關係,中美關係,人民幣。（圖／路透）

▲美中關係變化多端。（圖／路透社）

耿爽說，「美方的聲明，完全是顛倒黑白，強詞奪理，6月2日中方發布了關於中美經貿磋商的中方立場白皮書，完整準確地還原了中美經貿磋商的過程，介紹了事實真相。白皮書說得清清楚楚，中美經貿磋商每次經歷的波折，都是由於美方出爾反爾、違背共識、不講誠信造成的，美方指責中方在『開倒車』，完全是歪曲事實，倒打一耙。」

耿爽強調，至於美方指責中方從事不公平的貿易行為，去年9月24日，中方發布了關於中美經貿摩擦的事實與中方立場白皮書，白皮書對美方在貿易逆差、知識產權、技術轉讓等方面對中方的不實指責一一進行了權威的回應，進行了批駁，美方昨天的聲明提及的觀點不過是老調重彈。他還說，「在這裡，我建議美方認真地閱讀一下中方發布的兩份白皮書，不要再自以為是，自說自話。」

有關中美經貿談判的下一步，耿爽稱，「最後我要在這裡強調，透過對話協商解決經貿摩擦才是正道，在相互尊重、平等相待、誠信守諾的基礎上達成一份互利雙贏的協議，不僅符合中美兩國雙方的利益，也是國際社會的普遍期待。加徵關稅不但不會使美國再次偉大，只會使美國受到傷害。中方有決心、有能力來維護自身的合法正當權益，我們希望美方能夠早日認清形勢，回歸正軌，同中方相向而行。」

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關鍵字：經貿談判,反悔,白皮書,大陸外交部,耿爽,美中貿易戰,中美貿易戰

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