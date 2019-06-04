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中國多部門連發赴美警示　耿爽：美方將中美交流政治化

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▲▼中國外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自微博）

▲耿爽。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

中國外交部4日提醒赴美中國公民和在美中資機構提高安全意識。同時，文化和旅遊部也提醒中國遊客近期謹慎前往美國旅遊。對此，外交部發言人耿爽表示，美方到底做了什麼事情？設置了那些障礙？造成那些影響？他們應該是清楚的，一段時間以來，美方以「中國威脅」、「中國滲透」為由，將正常的中美教育交流合作政治化。

耿爽指出，像是美方污蔑孔子學院是中國在美進行政治影響、進行價值傳播的工具；美方誣陷一些中國的學生學者在美開展非傳統的間諜活動，針對他們進行了無端的滋擾；美方對中國部分專業的赴美學生進行了簽證限制，他們還以反間諜為由吊銷或者重新審查了中方赴美人員的簽證，近期還取消了一批中方從事中美關係研究學者的赴美的十年簽證。

「我想實例都充分說明美方所做的一切，對中美教育領域交流，以及更廣泛廣義上人們交流造成了影響和衝擊」。耿爽強調，「中方始終支持同包括美國在內的世界各國開展留學生交流，以及教育及人文領域的合作，但是這種合作不應該是單向，應該是基於雙方的共同意願和相互尊重」。

此外，對於文化和旅遊部發布的安全提醒，耿爽稱，「我想這是形勢使然，沒有這個必要性，中方也不會這麼做」，一段時間以來，美國的執法機構多次採取出境盤查、上門約談等多種方式，騷擾赴美的中國公民；外交部和中國駐美使領館發布在美國注意安全的安全提醒，提醒赴美的中國公民和在美的中資機構提高安全意識，注意加強防範，積極地妥善應對，「我想這完全是一個負責任的政府應該做的事情」。

最後，他說，中方對中美之間正常的人員往來，正常人文交流持積極開放態度，但這種交流往來應該建立在相互尊重的基礎之上。

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關鍵字：中國外交部,耿爽,中美貿易戰,赴美遊客,留學預警,文化和旅遊部

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