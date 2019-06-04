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傳柳惠千升任總統府侍衛長　國防部：目前無人事調動

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▲▼總統府副侍衛長柳惠千。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統府副侍衛長柳惠千。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

日前根據媒體報導，國軍將領傳將有人事異動，現任總統府侍衛長張捷中將，規劃調任陸軍八軍團或十軍團指揮官；而侍衛長職務，由現任副侍衛長柳惠千少將升任。對此，國防部發言人陳中吉4日強調「這是不正確的訊息，因為沒有這個案、目前沒有調動」，因為沒有這個人事調動案，也不會有後續的相關人事調動。

據報導指出，現任總統府侍衛長張捷中將，規劃調任陸軍八軍團或十軍團指揮官；而侍衛長職務，由現任副侍衛長柳惠千少將升任。另外，國防部軍事發言人將由金防部政戰主任史順文少將接任。

國防部4日上午召開例行記者會，就108年全民國防教育「暑期戰鬥營」公開抽籤作業，以及陸軍第八軍團「國防知性之旅-黃埔建校95周年營區開放活動」規劃進行說明，陳中吉於會中再次澄清絕無此人事調動案，呼籲媒體勿再以訛傳訛，傳遞不正確訊息。

陳中吉強調，針對媒體報導「總統府侍衛長異動，內定柳惠千升任」，國防部一再強調這是不正確的訊息，因為沒有這個人事調動案，「目前沒有調動」。他解釋，既然沒有服侍衛長調任侍衛長的規劃，當然也不會有後續相關的人事調動，請媒體勿在以訛傳訛，傳遞不正確的訊息。

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關鍵字：柳惠千,史順文,國軍,國防部,陳中吉

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