魏鳳和嗆「不惜一戰」　國防部：文攻武嚇是中國一貫伎倆

▲國防部發言人陳中吉。（圖／記者季相儒攝）



記者林銘翰／台北報導

中國國防部長魏鳳和日前於新加坡香格里拉對話上表示，「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊別無選擇，必將不惜一戰，必將不惜一切代價，堅決維護祖國統一」，國防部發言人陳中吉4日表示，文攻武嚇是中國一貫的伎倆，台灣與美國長期以來是堅定的盟友，相關後續交流互動會更深化，也希望藉此提升國軍戰力。

第18屆香格里拉對話會上月31日於新加坡開幕，約40個國家的國防部長、軍官和專家學者與會，聚焦亞太地區安全新挑戰。中國國務委員兼國防部長魏鳳和率團出席會議，以「中國與國際安全合作」議題作大會發言，並會見多國代表團團長。魏鳳和於會中表示，台灣問題事關中國主權和領土完整，「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊別無選擇，必將不惜一戰，必將不惜一切代價，堅決維護祖國統一」。

對此，陳中吉表示，眾所皆知中華民國為一主權獨立的國家，魏鳳和這番言論對區域和平穩定造成嚴重衝擊，中華民國一直以來都是和平維護者與和平的締造者，絕對不是區域的麻煩製造者。

陳中吉說，文攻武嚇是一向是中共慣用的伎倆，不管是夠透過軍演、軍機船艦繞台、或是假訊息的散播，都是希望擾亂我們的軍心士氣、分化我們的團結，而台灣數十年來能走過風風雨雨，靠的就是大家的團結一致，誠如總統蔡英文所說，「國土主權，寸土不讓，民主自由，堅守不退」。

陳中吉也說，長期以來台灣與美國是堅定的盟友，也感謝美國基於「台灣關係法」與「對台六項保證」，近幾年陸續通過對台較友好的法案，包含在軍事交流、採購足以防衛國家的武器、或是相關能夠提升戰力的交流合作，等等都在密切進行中。

陳中吉表示，台灣與美國擁有「自由、民主、人權」的共同核心價值，在共同友好的努力之下，對於區域穩定及國家安全都有所助益，相關後續交流互動會更深化，也希望藉這個方式提升國軍戰力。