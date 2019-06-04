暑期戰鬥營公開抽籤　近7千人搶2496正取名額

▲國防部「暑期戰鬥營」活動公開抽籤記者會 。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

國防部4日舉行108年全民國防教育「暑期戰鬥營」活動公開抽籤記者會，並安排6位報名今年度營隊的學生擔任抽籤代表，現場透過電腦從6844位報名者隨機抽出2496名正取名額。

國防部4日上午召開例行記者會，就108年全民國防教育「暑期戰鬥營」公開抽籤作業，以及陸軍第八軍團「國防知性之旅-黃埔建校95周年營區開放活動」規劃進行說明，包括國防部發言人陳中吉、陸軍第八軍團政戰主任武立文、陸軍官校教育長謝正福、國防部政戰局文宣心戰處長樓偉傑等人皆有出席。

國防部也特地安排6位報名今年度營隊的學生到現場擔任抽籤代表，分別為北一女中曾子薰、中山女高陳柏瑄、新店高中李留濬、陳盈蓁及新竹高工謝世倫、胡品妤，現場透過電腦從6844位報名者隨機抽出2496名正取名額。

樓偉傑少將表示，今年「暑期戰鬥營」開放金門等17個營隊實施網路報名，報名的情形非常踴躍，迄5月15日報名截止，共有6844位學生完成登錄作業，今日以電腦隨機抽出2496員正取名額；另外提供624個專案名額，透過「國防培育專班」招募學生參加；錄取名單將於6月6日前公布於「政戰資訊服務網」與「全民國防教育全球資訊網」，後續請錄取人員下載報名表並完成填寫及郵寄作業。