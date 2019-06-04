陸媒：警告民進黨和台獨　別把國台辦能解決的問題「搞到國防部」

▲陸媒分析，統獨議題成為當前兩岸的熱門話題。圖為解放軍。（示意圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸國防部長魏鳳和2日在新加坡舉行的「香格里拉對話」指出，「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰，必將不惜一切代價，堅決維護祖國統一。」對此，隸屬國台辦的「中國台灣網」3日發表評論稱，「正告民進黨當局和『台獨』分裂勢力，不要把國台辦能解決的問題，搞到國防部。」

評論指出，台灣問題近來備受國內國際關注，一方面，中美貿易戰正在進行中，美方為加大談判籌碼，持續施壓，不斷在台灣問題上「撩撥」中國人民情緒、試探中國底線；另一方面，2020台灣地區領導人選舉早已開跑，最終誰能問鼎「大位」將對未來的兩岸關係帶來一定影響和變數。

評論稱，無論是對於中美貿易戰中，美方出爾反爾的作為，還是對於台灣選舉的喧囂氣氛，一些大陸網友保持了冷靜、理性的態度和定力；同時，也應強烈感受到，有相當一部分大陸網友的「憤怒值」在不斷累計，其中一個明顯特徵，就是大陸網友「武統」台灣的聲音越來越多、越來越大聲。

自蔡英文上台後，3年多來，各種「柔性台獨」、「隱性台獨」動作不斷。文章又指，由於蔡當局公然拒絶九二共識，破壞兩岸政治基礎，導致兩岸關係急凍。在這樣的背景下，「統獨」從原來的敏感話題變成兩岸人民、兩岸媒體、兩岸政治人物持續參與討論的熱門話題。

也因此，台灣政治人物想參與2020選舉，要獨、要統就都要清晰表態。總結起來，對於統一時程的問題，部分大陸網友認為，「急統、速統是上上策，對於統一方式問題，別玩『虛的』，『武統』最有效。」

評論分析，北京當局之所以無法這麼做的原因，是因為「台獨」政黨和政客不等於2300萬台灣人民，不能將對台獨勢力的打擊，誤傷到廣大台灣人民，這也是大陸不優先採取「武統」的根本因素。

文章最後指出，「這裡也要正告民進黨當局和『台獨』分裂勢力，不要把國台辦能解決的問題，搞到國防部。別忘了，中國人民解放軍這麼多年沒有改變『解放軍』的名稱，因為祖國還有一塊土地尚未完全『解放』。」