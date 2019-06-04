凱道缺席許淑華先賠罪　PO韓國瑜夫婦合照喊：韓家軍622見！

▲許淑華PO出和韓國瑜夫婦合照。（圖／翻攝許淑華臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前在凱達格蘭道大的造勢大會，湧進大批韓粉，不過「神力女超人」許淑華卻缺席，原因是到大陸參訪，因此許淑華4日特別PO出和韓國瑜及李佳芬的合照，並寫下「缺席台北場，一回台灣就立刻向韓市長和佳芬姐賠罪，堅定的韓家軍，我們622台中見」。

▲去年高雄市長選戰，許淑華為亮眼焦點。（圖／記者林敬旻攝）

許淑華在韓國瑜選高雄市長時就傾全力輔選，造勢晚會上許淑華還化身「神力女超人」主持造勢晚會，成功帶動支持者情緒，不過日前凱達格蘭大道的造勢會，許淑華卻缺席，原因是許淑華安排行程到大陸，當時不少韓粉還到許淑華臉書分享現場照。

▲許淑華PO出和韓國瑜夫婦合照，表示自己會出席622台中場。（圖／翻攝許淑華臉書）

許淑華4日也在臉書上PO文，貼出自己和韓國瑜以及李佳芬的合照，並寫下「缺席台北場，一回台灣就立刻向韓市長和佳芬姐賠罪，堅定的韓家軍，我們622台中見！」底下網友也紛紛留言：「622一定不會缺席的，大家一起挺韓市長到底台中見！」、「還是女超人的聲音有穿透力、感染力，畢竟超人跟凡人不一樣。6/22見」、「希望妳能到場把沸騰激昂的熱情的心炒熱起來讓它更激昂更沸騰」。