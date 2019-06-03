劉結一喊「敢為天下先」　邀台商赴大灣區投資

▲國台辦主任劉結一邀台商前往大灣區投資。（圖／翻攝中國台灣網）



大陸中心／綜合報導

「台商一起來，融入大灣區」活動今起（3日）在廣州舉行，包含廣東省委書記李希、兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍、台灣方面理事長蕭萬長、國台辦主任劉結一等人出席。劉結一致詞時特別提到，希望台商能發揮「敢為天下先」的精神，前往廣東投資，搶佔政策紅利的發展先機。

上午的啟動儀式由李希率先致詞，他表示，活動將從四面向深化合作，分別是深化貿易投資合作，為台商投資興業創造更好發展環境；加強科技創新合作，合力打造全球創新高地；加強青年創新創業合作，為臺灣青年在大灣區發展提供更多便利；擴大人文交流合作，增進粵台兩地人民福祉。



他指出，粵港澳大灣區是大陸重大的國家戰略，希望廣大台商能夠給予更多關注，動員更多台商、台灣民眾加入這個擁有巨大發展機遇的大灣區。

劉結一也在致詞時呼籲台商前往大灣區發展。他表示，台商是兩岸交流合作的先行者，也必將是大灣區建設的參與者和受益者。尤其廣東省去年提出「粵台48條措施」，提供台胞投入大灣區的良好條件，因此希望台商發揮「敢為天下先」的精神，前往大灣區投資，搶佔政策紅利的發展先機。

▼ 「台商一起來，融入大灣區」活動3日至5日在廣州舉行。（圖／讀者提供）

