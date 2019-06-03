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台南望明社區偕華山長輩共慶端午　 鄉里「包粽」動起來

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▲台南市玉井望明社區發展協會邱錦德理事長，舉辦「端午敬老包粽」活動，邀請華山基金會服務的16位長輩一起參與，慶祝端午節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市玉井望明社區發展協會邱錦德理事長，舉辦「端午敬老包粽」活動，邀請華山基金會服務的16位長輩一起參與，慶祝端午節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

端午將至，熱心公益的台南市玉井望明社區發展協會邱錦德理事長，於6月3日上午9時30分，在玉井區望明里活動中心舉辦「端午敬老包粽」活動，除齊聚社區近50位義工外，更邀請華山基金會服務的16位三失長輩一起參與，預計包出4千顆肉粽分送社區及華山長者，期望每個人都有平安快樂端午節。

▲台南市玉井望明社區發展協會邱錦德理事長，舉辦「端午敬老包粽」活動，邀請華山基金會服務的16位長輩一起參與，慶祝端午節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

玉井望明社區發展協會邱錦德理事長，除積極從事社區營造，更致力於弱勢關懷，平時便會帶領義工隊配合華山的到宅服務，定期訪視社區約10多位孤苦老人。3日邱錦德理事長除代表捐贈華山120顆肉粽外，也準備了一個大型肉粽看板，邀請所有與會來賓於看板下方繫上Q版長者輩圖樣，象徵愛心如一串串肉粽般相揪傳遞，透過1+1串聯更多社會大眾一同幫助華山，關注偏鄉孤老議題。

▲台南市玉井望明社區發展協會邱錦德理事長，舉辦「端午敬老包粽」活動，邀請華山基金會服務的16位長輩一起參與，慶祝端午節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

華山基金會落實三失（失依、失能、失智）老人免費到宅服務，目前於台南玉井區已累計服務破百位弱勢長輩，現正進行『2019常年服務暨第7屆愛老人動起來』端午公益活動，號召民眾省下每日40元零錢，支持小額定期捐款，協助偏鄉孤老不再被遺忘，也能感受溫暖與陪伴，請洽愛心專線：（06）585-0362朱先生。

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關鍵字：台南,望明社區,華山長輩,慶端午,包粽

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