台南接地氣之旅　王金平：當選後赴陸訪問解決兩岸僵局

▲前立法院長王金平6月2日台南接地氣之旅，出席台南大學畢業典禮、祀典武廟等廟宇祈福、林百貨及府中街商圈參訪，受到熱情歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前立法院長王金平出席台南大學畢業典禮，前教育部長吳清基、前台南大學校長黃秀霜也陪同出席，王金平提到兩岸關係牽涉到台灣生存發展，所以兩岸關係沒有做好，會嚴重影響到國家生存發展，因此承諾未來如果順利當選，就職之前，一定尋求機會，不排除能夠到大陸訪問，共同來尋求解決兩岸僵局的一個可能。





王金平表示，畢業生踏入社會，每個人脫離不了跟政治的關係，目前國家處境產生嚴重對立，例如年金改革所帶來的這些後遺症，讓軍公教、警消人員都覺得受到羞辱、受到抹黑，也實質也受到了相當的損害，未來當然有機會的話，一定要若干程度的恢復他們應有的尊嚴，恢復他們應該得到的一個權利。

王金平認為，國家的最高領導應該具備有兩項最基本的要件，其一就是一定要具有海納百川、有容乃大的一份精神跟氣度，其二就是一定要有綜理整個國家、一個全局，制定正確方向的一個高度、廣度跟深度。因此，他也希望大家能夠好好的來選擇一個真正國家最佳的領導，讓困頓的台灣能夠恢復往日的榮景。

王金平強調，他在立法院擔任17年的院長，所累積的各種朝野的關係，還有處理國家各種困難問題的經驗，他絕對有這個能力，來讓國內大家各界能夠和諧，群以團結。「當然我一樣有自信，能夠處理好兩岸的問題，恢復以前穩定和平的狀態，這才是我們國家的生存之道，還有台灣發展的動力。

王金平指出，台灣人拚了5、60年的經濟，累積了各種經驗、市場、技術和人才，相信台灣經濟一定會非常的繁榮發展，恢復台灣四小龍的地位，王金平也向畢業生信心喊話，未來進到社會裡面，如果國家繁榮發展，年輕人出社會後的就業、低薪問題都能解決。

前教育部長吳清基也感謝王金平，「為教育做了很多事，只要是為教育好的、國家好的都使命必達。」現場氣氛十分熱絡，不少畢業生也頻頻高聲呼喊「王總統」，「凍蒜」聲更是不絕於耳。

王金平會後受訪時表示，恢復軍公教的尊嚴，必須要有公平、合理、可行這三個原則，去重新再處理，是國家的財力負擔的起，而且是屬於公平合理的條件之下，恢復若干的一個公平、恢復軍公教以及警消人員的尊嚴。

至於有媒體認為致詞內容是否太過政治？王金平則強調，政治和每個人都息息相關，「政治弄好的話，學校經費更多，政治弄好的話，把這個整個大環境弄好，學生出去就有工作做、就有好的待遇，才能夠自我實踐、照顧自己家庭，也能夠成家立業，樣樣都好啊！」。

王金平2日除了出席參加台南大學畢業典禮，也分別前往祀典武廟、台南大天后宮、天公廟以及保安宮等4間當地香火鼎盛的廟宇參拜，把握機會和信眾問好搏感情。而下午到當地知名的林百貨參觀，更是有不少遊客爭相合照，更巧遇高雄鄉親以及來自海外僑胞，不但爭相和王金平合影留念，更是大方表態，力挺王金平選總統。

2日下午前往府中商圈掃街拜票時，王金平也挑戰動手做椪糖，第一次嘗試做椪糖就相當成功，王金平不但大方的和民眾分享成果，品嚐後也開心的說「自己做的當然很好吃」。另外現場也有許多粉絲，看見王金平高興大喊「本人比較帥」，還稱讚王金平「南部人就是比較實在」，也有店家早就準備好明信片和照片讓王金平簽名，還說要將簽名照當做是鎮店之寶。

另外也有支持民眾一遇見王金平，就立刻激動的上前表達感謝，原來是當時王金平到南一中的畢業典禮上致詞，曾經建議台下學生應該多發展不同的專長，最好是可以挑戰雙主修，當時民眾就讀南一中的兒子就將這段話記在心中，後來果然努力拿到成功大學水利環境工程以及台灣大學生物環境工程雙碩士學位，而這段故事，也讓王金平相當感動。