3個月3.8萬公里！南京辣媽騎重機「橫跨歐亞大陸」看女兒

▲44歲南京辣媽要騎重機去歐洲看女兒。（圖／翻攝自《中新社》）

大陸中心／綜合報導

南京一位44歲「辣媽」要完成一趟遠征，騎著重機穿越3萬8千公里，橫跨歐亞大陸20多個國家，行駛路線在歐亞地圖上畫一個圈。她和隊友近日已從南京出發，開啟3個月的征程。

據《現代快報》報導，辣媽名叫李春輝，今年44歲，是南京傳奇車友會的隊員，一頭俐落的短髮、運動風格的穿著，在人群中很顯眼。今年年初她萌生了一個大膽的想法——騎KTM重機車去看望在國外讀書的兩個女兒。一個在荷蘭方提斯音樂學院學習長笛，一個在在英國皇家音樂學院學習小提琴。

李春輝是位單親媽媽，在南京經營著一家補習機構，在女兒出國後終於有了業餘生活。酷愛重型機車的李春輝，在2017年8月開始了騎行生涯，成為女騎士的時間才僅僅一年半。她興奮的表示，把女兒培養出來以後，自己也要完成夢想。

▲李春輝女兒照片。（圖／翻攝自《中新社》）

李春輝說，「我們這次歐亞行一共有6輛摩托車，還有1輛皮卡車用來保證行程安全，只有我1個女騎士。」為此次旅程她今年春節之後特地學習英文、參加體能訓練。她說，「我們女生出發很麻煩，我帶了50條內褲，帶了很多襪子，已經花了好幾十萬元人民幣，把汽車都賣了，人生就這麼短暫幾十年，要珍惜這次機會」。

這次的遠行，還有幾名經驗豐富的男生主動提出要護送她。李春輝說，在體力上、技術上都不如同行的男隊友，「車子加上行李等要有400多公斤，我已經預料到一路上可能會發生的困難，但我們會互相鼓勵。」

南京傳奇車友會會長黃玉甯也表示，這次行程有3萬8千公里，從南京出發穿越歐亞大陸後最終再回到南京，歷時3個月。

▲李春輝與2個女兒的合照。（圖／翻攝自《中新社》）