4年生4個！長髮正妹和男友瘋狂OO　只為做這事

▲28歲南京女孩和大16歲的男友，4年裡先後將4個孩子賣掉換取生活費。（圖／翻攝自《光明網》）

大陸中心／綜合報導

1991年出生的南京女孩瑤瑤（化名，下同）遇到大16歲的謝男，兩人相戀後同居。瑤瑤4年內先後懷孕生了3男1女。不過，狠心的兩人竟然將4個孩子賣了，換取生活費。目前，當地法院確認，4個孩子由當地民政部門擔任監護人。

《光明網》報導，28歲女孩瑤瑤和男友一起，狠心地把自己的4個孩子當做賺錢的工具，賣了換生活費。她在2013年、2014年、2015年、2016年先後懷孕生了3男1女。每次生育至辦理出院前，兩人便先後將4名子女以送養的名義賣給他人，共賣出了13.28萬元人民幣（約新台幣60萬）。瑤瑤和謝男的行為已構成犯罪，被逮捕後在監獄服刑。

為了保護4個孩子，當地民政部門向法院提出申請撤銷兩人的監護人資格。但是經過調查發現，謝男的父母離異多年，都已再婚。他的父親已過70歲，身體狀況不好，沒有監護能力，拒絕撫養4個子女，不願意擔任監護人。瑤瑤的父母也離異多年，居住在農村，也不願意撫養4個孩子並承擔監護人責任。

南京市高淳區人民法院認為，4個孩子的阿公阿嬤，外公外婆監護能力有限，明確表示不願意擔任監護人。同時，也沒有其他關係密切的親屬、朋友願意承擔監護責任。

法院認為，由於這4個孩子尚幼，需要專門的場所來安置，也需要專門人員來照顧，更需要一大筆經費來保障他們成年之前教育、醫療以及日常生活，當地民政部門有著接受孤兒、棄嬰和城市生活無著流浪乞討人員的救助的條件，所以確定當地民政部門擔任監護人。