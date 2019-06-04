河邊驚見無名屍！爺、父認罪「溺死腦癱女童」...書包放4kg石頭：怕她太痛苦

▲腦癱女童竟遭到自己爺爺和父親殺害。（圖／免費圖庫pixabay）

大陸中心／綜合報導

南京市江寧區一河邊去年6月發現了一具無名女屍；事後追查，殺害該名女童的兇手竟是她最親的家人，真相一曝光震驚社會。該案於3日開庭審理，女童的爺爺和父親因涉嫌故意殺人罪，被檢方提起公訴；庭審全程直播了4個多小時，尚未當庭宣判。

綜合陸媒報導，去年6月警方接獲一名年齡9歲左右、身高130cm、黑色短髮的女童溺水死亡；由於查無身分，微博「江寧公安」當時刊登了一則《尋屍啟事》，並以懸賞2000元（台幣約9100元）的條件來蒐集身份線索。這則消息發布後，一直無人認領，甚至金額提高到2萬（台幣約9.1萬）都沒用，直到7月底才水落石出。

據調查，兇手竟是楊姓父子，分別是女童的65歲爺爺和36歲父親；兩人犯罪的大致原因都提到，因為女童患有腦癱，怕她太痛苦，所以才將其推入河裡溺亡。隨後，南京市中級人民法院也於今年6月3日開庭審理此案。

▲事發一個月後，警方找到殺害女童的兇手。（圖／翻攝微博「江寧公安在線」）

在法庭上，女童爺爺表示，「我認罪！這個事是我做的，其實我們也捨不得，因為花在她身上錢不少，帶她看了好幾間醫院，而且她父母為了她離婚了，所以我才在書包裡放了2塊重達4公斤的磚頭，並推她下河。」而女童的父親也當庭認罪稱，對不起父母，更對不起孩子，希望盡快宣判，早服刑早回家孝敬父母。

據悉，女童出生時就患有缺血、缺氧性腦病，之後被診斷為重度發育遲滯。隨後，39歲楊男在2012年與妻子離婚，孩子則由奶奶帶回娘家獨自撫養，直到2018年奶奶才被查出癌症。楊男因擔心母親生病無力撫養孩子，便多次與自己的姐姐商議將孩子殺死。

之後，楊男只好要求自己的爸爸照顧孫女，但對方卻拒絕，甚至提出將孩子扔到河裡淹死。就這樣，兩人便在協議好的當晚開車將女童帶到河邊，推入水中。目前兩人都因涉嫌故意殺人罪，被檢方提起公訴；不過，該案未當庭宣判。