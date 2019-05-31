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非因駕駛人故意過失竟成肇事逃逸　釋字777號宣告違憲

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▲▼商業事件審理法草案初稿記者會，秘書長呂太郎致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲司法院秘書長呂太郎，說明本次釋憲結果。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

刑法「肇事逃逸罪」因未規定肇事者「故意、過失」的主觀構成要件，以至於部分小車禍的肇事者遭本條規定處罰，有不少法官、被告因此聲請釋憲。司法院大法官會議31日作出釋字777號解釋，認為本條規定違反明確性原則，因此宣告「非因駕駛人之故意或過失所致事故」而被處罰者違憲，立即失效。

除宣告「非因駕駛人之故意或過失所致事故」而構成「肇事」者違憲外，大法官也認為，本條規定於1999年原本的版本為「致人死傷而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑」，但2013年卻修改規定，讓情節輕微者無從宣告罰金刑，顯然過苛，此部分亦違憲，2年內失其效力。

目前刑法185條之4「肇事逃逸罪」的文字為「駕駛動力交通工具肇事，致人死傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。」其構成要件有4：「駕駛動力交通工具」、「肇事」、「致人死傷」及「逃逸」。不過出問題的要件「肇事」，大法官認為這包含「因駕駛人之故意或過失」或「非因駕駛人之故意或過失」（因不可抗力、被害人或第三人之故意或過失）所致之事故。

也因為文義不明，導致不少人被因此處罰，例如車輛合法停放路邊時遭被害人故意駕車撞上，倘若合法停車駕駛並未留在原地，就成立本罪，要面臨1到7年的刑期，還不得易科罰金。因此本次聲請釋憲者共有19件，除了3件為被告聲請以外，其餘16件都是各地方法院法官聲請，而光是台中地院刑庭法官張淵森，1個人就聲請了5件。
 

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關鍵字：法律,人權,大法官,大法官解釋,刑法,肇事逃逸,違憲,故意過失

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