殺死前妻與親兒子還掰：母子有染亂倫！狠心男免死定讞

▲苗栗黃姓男子持剪刀殺害前妻、兒子，獲判免死定讞。此為示意圖。（圖／123rf）

記者吳銘峯／台北報導

苗栗黃姓男子與前妻離婚逾30年，2017年到前妻住處同住，卻持刀殺害前妻與親兒子，還瞎掰懷疑母子亂倫有染。檢方起訴，求處死刑，但一二審法院均將黃男判處無期徒刑。全案上訴第三審，最高法院25日駁回上訴，維持黃男無期徒刑、褫奪公權終身定讞。

判決指出，黃男（63歲）與吳姓前妻（58歲）結婚3年後，因黃男經常家暴的關係，雙方於1985年離婚，前妻獨自扶養兒子（案發時33歲）長大。2017年2月，黃男與前妻因做臨時工碰面，前妻同意黃男入住母子在竹南鎮的住處。

但同年5月3日凌晨3點，黃男竟持修沙發用的剪刀，在2樓主臥室，趁前妻熟睡之際，朝她頸部猛刺。兒子聽聞媽媽哀嚎即前往救助，並試圖搶下黃男手上剪刀，2人從屋內搶到屋外，剪刀雖因2人拉扯而一度掉落在屋外路面。但黃男隨即撿回，並趁兒子跌倒在地時，持剪刀猛刺兒子的頭頸處，兒子最後失血過多癱軟在地不起，母子二人均終因出血性休克而死亡。

案發後黃男遭檢警逮捕，檢方偵辦時，黃男瞎掰懷疑母子有染亂倫，因此才會殺害2人。檢方提起公訴後，並認為黃男非但不感念前妻收留恩情，還狠心對準2人喉頭要害痛下殺手，手段凶殘，且犯後任意編造行凶動機，將過錯推卸給2名被害人，取人性命又奪人名節，顯然沒有悔過之意，因此建請法院判處死刑。

但法院審理後，一審將黃男判處無期徒刑。上訴二審後，台中高分院將黃男送精神鑑定，發現他行兇時因精神障礙或心智缺陷，導致辨識行為違法的能力顯著降低；而當時救護人員到達現場，他也曾告知引導救護人員到被害人的位置，顯示他尚有真意彌補犯行，二審因此仍判處他無期徒刑。全案再上訴第三審，最高法院25日駁回上訴，黃男逃過死刑，獲判無期徒刑定讞。

