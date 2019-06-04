滿漢大餐＋關東煮百元超盛餐！網紅紛紛跟風開箱　與餓的距離＝0

▲滿漢大餐搭配關東煮的豪華超盛吃法吸引網友討論及模仿。（圖／網友bgirl_anlei提供）

消費中心／綜合報導

上班族吃膩了一成不變的午晚餐，還能怎麼吃出新意？原來想換個口味嘗鮮並不難，只要走進超商來碗泡麵也能悄悄升級「豪華超盛版」！最近Joeman、SandyKaka、艾嘉等YouTuber透過影片分享，在連鎖超商發現一款隱藏版的「超盛豪華牛肉麵」吃法，巧妙結合滿漢大餐+關東煮的「吃搭」，以百元預算達成饕客級新吃法，影片曝光後引發眾多網友熱議，並在社群掀起一股模仿效應，透過大家的分享發現，如果不想踩雷，只要把握這「兩大吃法」就能EZ達成超盛餐。

▲▼網紅Joeman、SandyKaka、艾嘉率先在YouTube上發起滿漢大餐牛肉麵配關東煮試吃活動。

方法1：隱藏版牛肉麵吃搭「湯頭」是關鍵

滿漢大餐牛肉麵始終在超商、賣場銷售排行榜佔有一席之地，Joeman認為滿漢大餐不只麵條Q彈好吃，料理包內的大塊牛肉更是令人吮指回味。而這次Joeman、SandyKaka、艾嘉等Youtuber們，更分別針對滿漢大餐牛肉麵的3種湯頭，各自選搭合適的配料，組成「豪華超盛版滿漢大餐」，也讓眾人了解若想大口吃超盛牛肉麵，應該掌握湯頭特色的秘訣，挑選合適的配料才能輕鬆不踩雷，美味更加分！

首先，「滿漢大餐麻辣鍋牛肉麵」口味嗆麻香辣，吃一口宛如置身麻辣火鍋店，因此建議可搭配麻辣鍋經典款配料如：鴨血、魚蛋、米血糕…等最對味；其次「滿漢大餐蔥燒牛肉麵」，香氣十足就像走進牛肉麵名店，搭配昆布、滷蛋、高麗菜捲等經典小菜絕對吃不膩；還有最經典的「滿漢大餐珍味牛肉麵」，吃一口彷彿一秒就能回到家吃著媽媽的手路菜，搭配任何家常系配菜，像是蘿蔔、貢丸、杏鮑菇等都很搭，甚至會讓人吃完大嘆：好想家～

▲精心切片擺盤的配料讓滿漢大餐牛肉麵看起來更美味。（圖／網友yen.food.life及everlasting707提供）

方法2：精心擺盤讓美味度LEVEL UP

換給擺盤，或許視覺享受就會大不同，而這小小的差異性更被視為是「職人的態度」！因此，即使吃碗泡麵也要拿出「態度」，兼顧色、香、味俱全。只要將泡好的滿漢大餐牛肉麵換個漂亮的碗盛裝，再將各項關東煮食材一一切片擺盤裝飾，看起來就會就很澎湃，氣勢完全不輸專業店家！這道理很簡單，就像衣服好看靠穿搭、美食也能透過視覺效果「吃搭」，讓美味度更有層次。

▲滿漢大餐超豐盛的豪華吃法立刻吸引網友注意爭相模仿。（圖／網友Yuaneattoday、chienshannn、Melody908yen提供）

料豐味美超吸睛！徹底打破與餓的距離

網友看完影片紛紛大讚：「美味和視覺都達成！」、「看完秒餓、吃完飽足」、「今天晚餐就要吃這個！」不少行動力十足的網友也立刻跟風分享，「蔥燒牛肉麵濃郁湯頭配關東煮的清甜毫不違和」、「珍味牛肉麵搭關東煮吃起來就像在吃媽媽煮的紅燒料理一樣」、「將關東煮配料放入麻辣鍋牛肉麵就直接升等個人豪華麻辣鍋」，眾多好評讓料豐味美的滿漢大餐創意加料，徹底打破眾人與餓的距離，無論午晚餐或消夜都能吃好、吃滿，絕對大飽足！

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