降落前先開罵！川普空軍一號上發推特：倫敦市長是魯蛇

▲川普與梅蘭妮亞搭乘空軍一號抵達英國。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)與第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)在當地時間3日早上9點抵達英國斯坦斯特德機場(Stansted Airport),進行為期3天的國是訪問。不過就在空軍一號降落前幾分鐘,川普仍要把握時間罵人,他在推特上直指倫敦市長沙迪克汗(Sadiq Khan)是個「冷血魯蛇」。

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me......