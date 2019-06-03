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降落前先開罵！川普空軍一號上發推特：倫敦市長是魯蛇

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▲▼川普訪英。（圖／路透）

▲川普與梅蘭妮亞搭乘空軍一號抵達英國。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在當地時間3日早上9點抵達英國斯坦斯特德機場（Stansted Airport），進行為期3天的國是訪問。不過就在空軍一號降落前幾分鐘，川普仍要把握時間罵人，他在推特上直指倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）是個「冷血魯蛇」。

沙迪克汗日前投書媒體指控川普是「20世紀的法西斯主義份子」，認為他不應該享有在白金漢宮的紅毯上，接受英國女王接見的待遇。

川普在推特上回擊指出，美國是英國最重要的盟友，沙迪克汗對美國總統懷有惡意的行為非常愚蠢，我只能說他是個冷血的失敗者（stone cold loser），他應該更專注在改善倫敦治安。川普更將話鋒一轉，「沙迪克汗讓我想起愚蠢無能的紐約市長．他只有沙迪克汗的一半高，工作能力一樣差。」

川普著陸後，由美國駐英大使約翰遜（Woody Johnson）和英國外相杭特（Jeremy Hunt）接機，並預計在今日與皇室成員會面，4日則會與首相梅伊（Theresa May）進行會談，外界預料話題應會圍繞在《巴黎協定》與華為5G設備。最後一天川普會前往朴茨茅斯（Portsmouth）紀念諾曼地登陸75周年。

▼美國駐英大使約翰遜（右）和英國外相杭特（中）負責接機。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼川普訪英。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：川普,川普推特,英國,倫敦市長,國是訪問,北美要聞

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